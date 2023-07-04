محمد عبده يفسر: لماذا قلت "مصر أم الدنيا والسعودية أبوها"
محمد عبده يعلق بطريقة طريفة على حديث الفنان المصري محمد رمضان بشأن إجراء دويتو معه
فسر الفنان السعودي محمد عبده لماذا قال "مصر أم الدنيا والسعودية أبوها" خلال لقائه ببرنامج "تفاعلكم" بقناة "العربية" بالقول: "اللي في قلبه مرض هيفسر التصريح تفاسير عكسية وسلبية، أو اللي عنده غرض ما خصوصا إن كان فيه حملة ضد المملكة العربية السعودية".
وتابع: "الشعب المصري في العموم محب للسعودية وبلد الحرمين الشريفين، فقلت من باب التكامل ما بيننا وبين مصر إذا كان مصر أم الدنيا فنحن الأب، وكلنا نشيل بعض، أما التفسير السلبي اللي فسروه البعض أنا لم أقصده مطلقا".
#تفاعلكم | #محمد_عبده يرد على منتقدي تصريحه "إن كانت مصر أم الدنيا فالسعودية أبوها" @Mohammed_Abdu pic.twitter.com/kPE7h8F8tV— العربية - #تفاعلكم (@tafa3olcom) July 3, 2023
دويتو مع محمد رمضان
كما علق محمد عبده، على حديث الفنان المصري محمد رمضان بشأن إجراء دويتو معه بطريقة طريفة، قائلا: "إذا اجتمع رمضان والحج ممكن"، أي أن الأمر مستحيل.
وأضاف المطرب الكبير: "محمد رمضان محسود من فناني القاهرة علشان صعيدي"، موضحا أنه معجب به كممثل ويشاهد الأعمال التي يقدمها.
#تفاعلكم | #محمد_عبده عن تصريح #محمد_رمضان عن "ديو" يجمعهما: ممكن فقط إن اجتمع رمضان والحج! @Mohammed_Abdu @Mohamed_Ramadan pic.twitter.com/5kY5tn8eRT— العربية - #تفاعلكم (@tafa3olcom) July 3, 2023
أغاني محمد رمضان
وعن سؤال بشأن أغاني محمد رمضان والحديث عن كونه "مؤديا" وليس مغنيا، قال: "في معهد التمثيل في تدريس لهذا، لأن الممثل لازم يكون عنده إيقاع نغمي وحركي، إذا أسند له مقطع أداء غنائي في تمثيلية يستطيع تقديمه".
#تفاعلكم | من هي #صوت_مصر برأي #محمد_عبده ؟#أنغام#شيرين#أصالة @Mohammed_Abdu @Angham @AssalaOfficial@sherine pic.twitter.com/Nl0bgKDyqs— العربية - #تفاعلكم (@tafa3olcom) July 3, 2023
ومن المقرر أن يحيي محمد عبده حفلا غنائيا يوم الخميس 6 يوليو على مسرح قاعة الاحتفالات الكبرى بجامعة الملك فيصل بمدينة الأحساء بالمملكة العربية السعودية، ضمن سلسلة حفلات جولة المملكة 2023، ومن المقرر طرح تذاكر الحفل الثلاثاء في تمام الساعة الرابعة مساء.
#تفاعلكم | قصة #محمد_عبده مع التسنين وكيف اختار تاريخ ميلاده 😂 @Mohammed_Abdu pic.twitter.com/Fenz4GLY6u— العربية - #تفاعلكم (@tafa3olcom) July 3, 2023
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