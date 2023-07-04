محمد عبده يفسر: لماذا قلت "مصر أم الدنيا والسعودية أبوها"

فسر الفنان السعودي محمد عبده لماذا قال "مصر أم الدنيا والسعودية أبوها" خلال لقائه ببرنامج "تفاعلكم" بقناة "العربية" بالقول: "اللي في قلبه مرض هيفسر التصريح تفاسير عكسية وسلبية، أو اللي عنده غرض ما خصوصا إن كان فيه حملة ضد المملكة العربية السعودية".

وتابع: "الشعب المصري في العموم محب للسعودية وبلد الحرمين الشريفين، فقلت من باب التكامل ما بيننا وبين مصر إذا كان مصر أم الدنيا فنحن الأب، وكلنا نشيل بعض، أما التفسير السلبي اللي فسروه البعض أنا لم أقصده مطلقا".

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دويتو مع محمد رمضان

كما علق محمد عبده، على حديث الفنان المصري محمد رمضان بشأن إجراء دويتو معه بطريقة طريفة، قائلا: "إذا اجتمع رمضان والحج ممكن"، أي أن الأمر مستحيل.

وأضاف المطرب الكبير: "محمد رمضان محسود من فناني القاهرة علشان صعيدي"، موضحا أنه معجب به كممثل ويشاهد الأعمال التي يقدمها.

أغاني محمد رمضان

وعن سؤال بشأن أغاني محمد رمضان والحديث عن كونه "مؤديا" وليس مغنيا، قال: "في معهد التمثيل في تدريس لهذا، لأن الممثل لازم يكون عنده إيقاع نغمي وحركي، إذا أسند له مقطع أداء غنائي في تمثيلية يستطيع تقديمه".

ومن المقرر أن يحيي محمد عبده حفلا غنائيا يوم الخميس 6 يوليو على مسرح قاعة الاحتفالات الكبرى بجامعة الملك فيصل بمدينة الأحساء بالمملكة العربية السعودية، ضمن سلسلة حفلات جولة المملكة 2023، ومن المقرر طرح تذاكر الحفل الثلاثاء في تمام الساعة الرابعة مساء.