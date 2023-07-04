نجم من التسعينيات.. وفاة المطرب المصري علاء عبد الخالق

صدمة كبرى تلقاها الوسط الفني المصري، برحيل المطرب علاء عبد الخالق في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء عن عمر ناهز الـ 59 بعد صراع استمر طويلا مع المرض.

فقد نعى عنه عدد كبير من نجوم الغناء في مصر الراحل، أبرزهم حميد الشاعري الذي علق على رحيل صديقه قائلا "وجعت قلبي يا علاء".

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آخر ظهور

وكان الفنان الراحل ظهر قبل أشهر قليلة حينما كان يحتفل بزفاف نجله، وقبلها كان يطل بصحبة زملاءه حميد الشاعري ومصطفى قمر ومنى عبد الغني وحسام حسني، حيث كانوا يقدمون العديد من أغانيهم التي ارتبط بها الجمهور لسنوات طويلة.

وبدأ الراحل مشواره في معهد الموسيقى العربية، وتخصص في العزف على آلة الناي، وبعدها التحق بفرقة الأصدقاء بصحبة منى عبد الغني وحنان، وعملوا معا تحت قيادة الراحل عمار الشريعي.

قيمة فنية كبيرة

بعدها انطلقت رحلة علاء عبد الخالق مع حميد الشاعري، الذي ساعده في تقديم أول ألبوم غنائي له في منتصف ثمانينات القرن الماضي، وبعدها استمر المشوار بينهما من خلال العديد من الألبومات، التي جعلت من الراحل واحدا من أهم نجوم تسعينيات القرن الماضي، ومن أشهر ألبوماته "طيارة ورق" و "راجعلك" و "هتعرفيني" و "وياكي".

إلى ذلك، نعت نقابة المهن الموسيقية الراحل، مؤكدة أن مصر فقدت قيمة فنية كبيرة.