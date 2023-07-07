الكشف عن سبب وفاة حفيد روبرت دي نيرو.. "حبوب الفنتانيل"

بعدما شكلت وفاة حفيد النجم العالمي روبرت دي نيرو صدمة في هوليوود، كشفت والدة الشاب عن سبب وفاة نجلها ليوناردو، الذي تم العثور عليه ميتا على الكرسي داخل المنزل قبل أيام قليلة.

وقالت الممثلة درينا دي نيرو خلال إجابتها عن تساؤلات الجمهور عبر حسابها في إنستغرام إن ابنها البالغ من العمر 19 عاماً فارق الحياة نتيجة تناوله حبوب الفنتانيل.

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كما أوضحت: "قام أحد الأشخاص ببيعه حبوب الفنتانيل، التي تحتوي على مادة الفنتانيل المغشوشة غير القانونية، كانوا يعلمون ذلك وقد باعوها له، لهؤلاء الأشخاص الذين لا يزالون يبيعون ويشترون هذه الحبوب القذرة، ابني رحل إلى الأبد".

السبب الأول لوفاة الأميركيين

وهذا المخدر هو الآن السبب الأول لوفاة الأميركيين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و49 عاماً، وفق تحليل بيانات أجرته صحيفة "واشنطن بوست".

ويُصنّع مخدّر الفنتانيل في المختبرات، وتقلّ تكلفة إنتاجه عن الهيروين، وهو منتشر بكثافة في سوق المخدرات الأميركية منذ سنوات، وتسبّبَ في وفاة نحو 70 ألف شخص بفعل جرعات زائدة منه عام 2022 وهو رقم قياسي.

وأحدث الخبر حالة من الصدمة في أميركا فيما نعته والدته بكلمات مؤثرة، فيما ذكر موقع TMZ أن ليوناردو دي نيرو، توفي في شقته بنيويورك.

وذكر الموقع أن صديق الحفيد اكتشف وفاته عندما دخل عليه شقته في نيويورك فوجدته متوفى وهو جالس على كرسي، مشيرا إلى أنه لا توجد علامات واضحة أدت إلى وفاته.

وكان ليوناردو دي نيرو قد شارك في أعمال عديدة منها A Star Is Born عام 2018، حيث لعب دور "ليو ستون" وظهرت درينا أيضًا في دور أمه وزوجة صديق البطل.