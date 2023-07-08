فيديو للصفعة على وجه بريتني سبيرز حين حاولت تهنئة لاعب كرة السلة

ظهر فيديو مساء أمس الجمعة للمغنية الأميركية بريتني سبيرز، وهي تتلقى صفعة اهتز رأسها يمينا ويسارا من شدتها، وانفرد بخبرها موقع TMZ المختص في الولايات المتحدة بأخبار النجوم والمشاهير. كما انفرد بحصوله على الفيديو المعروض أدناه للصفعة على وجه نجمة موسيقى البوب الشهيرة.

وكانت سبيرز، ذكرت الخميس بحسابها في موقعInstagram أنها كانت قبلها بيوم تهم بدخول مطعم Catch التابع لفندق Arial بمدينة "لاس فيغاس" الأميركية، حين رأت اللاعب الفرنسي Victor Wembanyama الأصغر سنا منها بـ 22 سنة، والموجود حاليا في نيفادا لخوض أول مباراة له مع نادي San Antonio Spurs لكرة السلة.

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واقتربت المغنية البالغة 41 عاما "لتهنئته على نجاحه وسط ضوضاء كانت شديدة، لذلك ربتّ على كتفه لجذب انتباهه. الا أن أحد أفراد جهازه الأمني صفعني من دون أن ينظر إلى الوراء" بحسب ما نرى يده تمتد اليها في الفيديو الذي تعرضه "العربية.نت" نقلا أدناه عن قناة "يوتيوبية" تابعة لموقع TMZ المضيف عن Britney Spears وصفها للصفعة بأنها كادت تطيحها أرضاً من شدتها، الى درجة أن نظارتها تطايرت منطردة من عينيها الى الأرض.

وأكدت شرطة لوس أنجلوس لوكالة فرنس برس، أنها فتحت تحقيقاً مساء الأربعاء يتعلق بـ "ضرب وجروح"، من دون أن تفصح عن اسم الضحية. وقالت "لم تصدر أي مذكرات توقيف أو استدعاء، ولن تُعطى أية تفاصيل أخرى في الوقت الراهن" وهو ما حدث حتى الآن.

أما اللاعب فيكتور ويمبانياما، فأكد بعد حصته التدريبية الخميس حصول الحادث، موضحاً أنه لم يعلم أن سبيرز هي المعنية إلا لاحقاً، وقال: "راح شخص يناديني سيدي، سيدي!، ثم أمسك بي من ظهري لا من كتفي. شعرت بأن الأمن أبعد هذا الشخص، لكني لا أعرف بأي درجة من القوة (..) لم أنظر، بل واصلت السير لكي أتناول العشاء وتمضية أمسية" وفق تعبيره.