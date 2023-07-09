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حورية فرغلي
حورية فرغلي

بعد جراحة حرمتها الأمومة.. حورية فرغلي تروي التفاصيل

الفنانة المصرية قد خضعت قبل عدة أيام لجراحة استئصال الرحم بشكل كامل بسبب وجود ورم خبيث

القاهرة - العربية.نت
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بعد أن تصدرت حالتها الصحية الترند في مصر، علقت الفنانة حورية فرغلي على خضوعها قبل أيام إلى جراحة استئصال الرحم، كاشفة تفاصيل الأمر.

وأوضحت الفنانة المصرية في مداخلة هاتفية بإحدى الفضائيات المحلية، أنها تعاني من أورام في الرحم منذ وقت طويل، وتم استئصالها من قبل.

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وأضافت فرغلي بالقول "الدكتور قالي إنتي قدامك كام سنة، وحاولي إنك تتجوزي عشان تعرفي تخلفي طفل، وبعد كده نشيل الرحم".

بسبب ورم خبيث.. حورية فرغلي تخضع لجراحة استئصال الرحم ثقافة وفن بسبب ورم خبيث.. حورية فرغلي تخضع لجراحة استئصال الرحم

كما أشارت إلى أن خطوة إجراء العملية جاءت عندما كانت تجري فحوصات طبية دورية اكتشف الأطباء منها ورما في الرحم، وأكدوا لها أنه "يجب استئصال الرحم فورا".

وتابعت "قلت الحمد لله، ربنا مش كاتبلي، وأنا مش متضايقة، الحمد لله، أنا راضية بقضاء الله".

وكانت الفنانة الشابة قد خضعت قبل عدة أيام لجراحة استئصال الرحم بشكل كامل بسبب وجود ورم خبيث.

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