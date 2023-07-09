"إحنا مش بنعلم تمثيل أوي".. مشهد في مسلسل نيللي كريم يفجر أزمة

حالة جدل كبرى أحدثها مسلسل "ليه لأ" الجزء الثالث، الذي تقوم ببطولته نيللي كريم وتعرض حلقاته في الوقت الحالي، بسبب مشهد احتوى على جملة أغضبت عددا من المنتسبين لنقابة المهن التمثيلية.

المسلسل الذي يعرض عبر منصة "شاهد"، ويلقى تفاعلا كبيرا من قبل الجمهور، احتوى على مشهد يدور فيه حوار بين ممثلتين، حول كلية آداب قسم علوم المسرح.

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"أكاديمية الفنون بتاعة التمثيل بجد"

حيث كانت واحدة تتحدث عن حب صديقة لها للفنون والتمثيل وتطلب نصيحتها باعتبارها دكتورة في كلية الآداب قسم علوم المسرح، لكنها ردت عليها قائلة "إحنا مش بنعلم تمثيل قوي.. أكاديمية الفنون هي بتاعت التمثيل اللي بجد".

الأمر الذي تسبب في غضب قطاع كبير من المنتمين إلى هذه الأقسام، وهو ما دفع نقابة المهن التمثيلية إلى استنكار ما حدث، بعدما أصدرت بيانا تؤكد فيه أن أقسام المسرح في كافة الجامعات المصرية هي أقسام رائدة.

وذكر بيان النقابة مجموعة من أسماء قامات فنية قامت بالتدريس في هذه الجامعات، لتطالب في نهاية بيانها من الشركة المنتجة حذف المشهد احتراما وتقديرا لفن المسرح وأساتذته وللجامعات المصرية.

اعتذار سريع

الرد جاء سريعا من الشركة المنتجة للمسلسل، بعد أن أصدرت بيانا توضح فيه موقفها، وتعلن احترامها لكافة المؤسسات التي تقوم بجهد كبير في تعليم الأجيال وتخريج الكوادر الفنية.

وكشفت الشركة عن كون المشهد ليس مقصودا منه الإساءة أو التقليل من الأساتذة أو الجامعات، وإنما الغرض منه هو التفرقة بين الدراسة النظرية والتجربة العملية، وأن كل الجهات لا تعلم مثل بعضها بعضا، مع تكرار احترامهم لكافة الأساتذة والزملاء والفنانين.