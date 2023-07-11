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إيمان البحر درويش

صورة صادمة أظهرت تغيير ملامحه..ابنة إيمان البحر درويش تشغل بال محبيه

القاهرة - أحمد الريدي
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لم يصدق جمهور المطرب المصري، إيمان البحر درويش، التدهور الشديد الذي وصلت إليه حالته الصحية.

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فقد بات حديث مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما نشرت ابنته "أمنية البحر" صورة له عبر "فيسبوك"، ظهر فيها الفنان وهو على سرير المرض.

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صورة صادمة

وصدم المطرب المصري محبيه، إذ تغيرت ملامحه بشكل كبير وفقد الكثير من وزنه، كما لم يعد قادرا على النهوض من سريره.

وفيما تعدّ هذه المرة الأولى التي يظهر فيها إيمان البحر درويش بعد تدهور حالته الصحية، خاصة أنه يعاني من متاعب صحية منذ أكثر من عامين، تبيّن أن هذه صورة قديمة.

واتضح أن ابنة الفنان أعادت نشر صورة قديمة لوالدها تعود لعام 2021، وطلبت من الناس الدعاء له هذه الأيام.

إلا أن تلك الخطوة لم تمر مرور الكرام، حيث انتقد البعض ما فعلته أمنية، معتبرين أن من غير اللائق نشر صورة لقامة فنية بهذه الحالة، وفق التعليقات.

في حين انهالت تعليقات أخرى على المنشور تدعو للفنان المصري بالشفاء العاجل.

أمنية مع والدها، والصورة التي نشرتها
أمنية مع والدها، والصورة التي نشرتها

حفيد سيد درويش

يشار إلى أن إيمان البحر، كان عرف بأنه عمل في الماضي على إعادة إحياء أعمال جده، سيد درويش، فقدمها بطريقة ممتازة لاقت إعجاباً كبيراً في معظم المنطقة العربية، برغم اختلاف أسلوب أغانيه عن أنماط الغناء التي كانت سائدة في ذلك الوقت.

كما المعروف عن إيمان البحر، أنه أجاد بالتمثيل، خصوصا في فيلم "حكاية في كلمتين" حيث قام بدور البطولة مع الفنانة ليلى علوي، إلى درجة أن عرض الفيلم استمر أكثر من عام. كما أدى دور البطولة في مسلسل "الإمام الشافعي" وأيضا في مسرحية "بنت الحكومة" ووضع أيضا بعض الموسيقى التصويرية وقام بغناء التترات لبعض المسلسلات التلفزيونية، بحسب الوارد بسيرته.

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