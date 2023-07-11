صورته صدمت المصريين.. أول تحرك لمتابعة حالة إيمان البحر درويش

في أول تعقيب من نقابة المهن الموسيقية في مصر على الصورة المتداولة للمطرب إيمان البحر درويش، أكدت النقابة، اليوم الثلاثاء، أنها ستتواصل مع أسرته لمعرفة حالته ومرضه وتقديم كافة ما يلزم من رعاية واهتمام له.

النقابة تتحرك

وقال طارق مرتضى، المتحدث الإعلامي لنقابة المهن الموسيقية لـ"العربية.نت"، إن النقيب مصطفى كامل أكد أن النقابة ستقوم بدورها على وجه السرعة، ومتابعة تطورات الحالية الصحية للفنان إيمان البحر، مشيرا إلى أن النقيب كلف بالتواصل مع أسرة الفنان لمعرفة كافة طلباته واحتياجاته العلاجية.

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"محاولات اتصال بالأسرة"

لاحقا، وفي بيان رسمي أكد مصطفى كامل، أنه تواصل بكافة الطرق مع أفراد أسرة إيمان البحر درويش لكنه لم يتلق منهم أي رد.

وقال نقيب الموسيقيين إنه ناشد على صفحته الخاصه كل الزملاء بالمجتمع الموسيقي للاستدلال عن رقم الفنان أو رقم ابنته وبمجرد أن وصلته الأرقام، اتصل بهما على الفور لكن دون جدوى.

كما أضاف أنه أرسل رسالة إلى صفحة ابنته أمنية و لم ترد على الرساله أيضا.

في سياق متصل، قال المهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين، إنه وفور علمه بما حدث مع إيمان البحر درويش والصورة التي نشرتها له ابنته قرر تحريك الرعاية الصحية بالنقابة للتواصل مع أسرة الفنان الكبير والذي يعد عضوا بنقابة المهندسين لتقديم الدعم العاجل له.

عضو بنقابة المهندسين

من جهته، قال نقيب المهندسين في تصريحات لوسائل إعلام مصرية إنه سيتواصل أيضا مع نقابة المهندسين في الإسكندرية لتقديم الدعم لأسرة الفنان، إذا كان يتواجد هناك، لأنه لا يعلم ما إذا كان في القاهرة حاليا أو الإسكندرية.

يذكر أن إيمان البحر درويش ولد بحي كوم الدكة في الإسكندرية مسقط رأس جده سيد درويش في يوم 18 مارس 1955، وتخرج في كلية الهندسة قسم مدني جامعة الإسكندرية.

صورة صدمت المصريين

وكانت ابنة الفنان قد صدمت الجمهور بأحدث ظهور لوالدها، حيث نشرت صورة تؤكد أنه في مراحل متأخرة من المرض.

وانهالت التعليقات على المنشور تتمنى الشفاء للفنان.

وصدم المطرب المصري محبيه، إذ تغيرت ملامحه بشكل كبير وفقد الكثير من وزنه، كما لم يعد قادرا على النهوض من سريره.

وتعد هذه المرة الأولى التي يظهر فيها إيمان البحر درويش بعد تدهور حالته الصحية.