فنان مصري عن ارتباطه بحلا الترك: "كنا بنحب بعض بالمسلسل"

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كشف الفنان المصري الشاب معتز هشام حقيقة ارتباطه بالممثلة البحرينية، حلا الترك، بعد أن تعاونا معا في مسلسل مصري.
وقال "مفيش أي حاجه بيننا، كنا بنمثل دور بعض بس مش أكتر، وكنا بنحب بعض في المسلسل مش أكتر، وممكن الناس ربطت بين المسلسل والحقيقة"، وفق ما نقلته صحيفة القاهرة 24.
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وكانت أنباء تداولت عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول ارتباطه بالفنانة البحرينية في مسلسل سكر، المقرر عرضه قريبا عبر منصة "شاهد".
ويشارك في مسلسل "سكر" ماجدة زكي ومحمد ثروت والعمل مأخوذ عن رواية الكاتبة الأميركية جين ويبستر، سيناريو وحوار الكويتية هبة حمادة، وإخراج تامر مهدي.
وكان المسلسل يحمل اسم "صاحب الظل الطويل"، ولكن صناعه استقروا على "سكر" كاسم نهائي للعمل المكون من 8 حلقات، والذي ينتمي إلى نوعية المسلسلات الموسيقية الكوميدية.
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