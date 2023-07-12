شاهد.. ابنة إيمان البحر تكشف تفاصيل حالة والدها الصحية

بعدما صدمت المصريين بنشر صورته في حالة متأخرة على فراش المرض، كشفت أمنية ابنة الفنان إيمان البحر درويش، تفاصيل تطورات الحالة الصحية لوالدها.

وقالت أمنية خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع على "إم بي سي مصر" إن والدها مريض منذ نحو سنتين، بسبب أزمة حدثت له.

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"محدش تواصل معاه نهائياً"

وأشارت إلى أن الفنان الشهير في المستشفى حاليًا، مضيفة "كل اللي طالباه دلوقت الدعاء لوالدي".

كما أوضحت: "محدش تواصل مع أبويا نهائياً منذ فترة مش فاكرة قد إيه. وأنا مردتش على حد من إمبارح خالص ومعملتش أي اتصال مع أي حد، بس فعلا في ناس حاولوا يتواصلوا معايا كتير جدًا".

"صورة صدمت المصريين"

وكانت ابنة الفنان قد صدمت الجمهور بأحدث ظهور لوالدها، حيث نشرت صورة تؤكد أنه في مراحل متأخرة من المرض. وانهالت التعليقات على المنشور تتمنى الشفاء للفنان.

وصدم المطرب المصري محبيه، إذ تغيرت ملامحه بشكل كبير وفقد الكثير من وزنه، كما لم يعد قادرا على النهوض من سريره.

وتعد هذه المرة الأولى التي يظهر فيها إيمان البحر درويش بعد تدهور حالته الصحية.