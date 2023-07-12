"ولعت" بين عمرو مصطفى ورامي صبري.. بعد اتهام بالسرقة

أزمة جديدة يشهدها الوسط الفني المصري بين الملحن عمرو مصطفى والمطرب رامي صبري، بعدما ظهر الأول في لقاء تلفزيوني وجه فيه تهمة السرقة إلى صبري، الذي رد عليه.

أما السبب فيعود لأغنية "يمكن خير" التي طرحها صبري قبل نحو شهرين، وحققت نجاحاً كبيراً لدى الجمهور، إذ تجاوزت مشاهداتها الـ25 مليونا.

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غير أن مصطفى ذكر في لقائه أن اللحن الخاص بـ"يمكن خير" مسروق من أغنيته "رقصة" التي قدمها قبل عام كامل، مطالباً زميله بإثبات امتلاكه للأغنية.

كما رد على ما ذكره صبري من قبل، بكونه يعمل على الأغنية منذ 4 سنوات، بضرورة إثبات ذلك، خاصة أن مصطفى ينوي مخاطبة "يوتيوب" لحذف الأغنية.

حذف الأغنية

إلا أن هذا الأمر أغضب صبري الذي ظهر في لقاء إذاعي، مهاجماً مصطفى بشدة، وطالبه بالتحدث معه بطريقة أفضل من هذه، خاصة أن صبري متخصص في الموسيقى بحكم دراسته.

فيما فوجئ الجمهور بحذف أغنية "يمكن خير" من على "يوتيوب" بداعي انتهاك حقوق الملكية.

ما دفع صبري للرد بمقطع فيديو نشره عبر حسابه على "إنستغرام"، وضع فيه جزءاً من حديث مصطفى الذي يطالب فيه بالإثبات.

"محاربة النجاح ليست هي الحل"

بعدها، انتقل صبري إلى الأستوديو الخاص به، وأطلع الجميع على المجلد الذي تتواجد فيه الأغنية ويعود تاريخه إلى عام 2019، مؤكداً أنه سيتواصل مع إدارة "يوتيوب" ويرسل إليهم الإثبات الخاص بامتلاكه للأغنية حتى تصبح متاحة من جديد.

كما وجه رسالة مفادها أن محاربة النجاح ليست هي الحل، إنما الأهم أن يعمل الشخص على نفسه ويجتهد حتى يصل إلى النجاح دون محاربته.