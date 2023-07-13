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إيمان البحر درويش
إيمان البحر درويش

حقيقة وفاة الفنان إيمان البحر درويش.. ومفاجأة بشأن صورته الأخيرة

أثار إيمان البحر درويش تعاطف الجمهور ونجوم الفن، بعدما نشرت ابنته صورة له على فراش المرض ويبدو بحالة سيئة وشكل مختلف تمامًا عما كان عليه

العربية.نت
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تداولت مواقع التواصل في مصر شائعات حول وفاة الفنان المصري إيمان البحر درويش، ما أثار جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، كاشفًا في الوقت نفسه كواليس نشر ابنة الفنان صورة والدها أول أمس والتي أثارت تعاطف الجمهور.

إيمان البحر درويش في فراش المرض
إيمان البحر درويش في فراش المرض

وقال مصدر مطلع ومقرب من إيمان البحر درويش النقيب الأسبق للموسيقيين لـ"القاهرة 24"، إن حالة الفنان إيمان الصحية لم تشهد أي جديد أو طارئ ولا حقيقة لما نشر بشأن وفاته، مشيرًا إلى أن الفنان يخضع للعلاج حاليًا، وأن الصور التي نشرتها أمنية ابنته له ليست حديثة وإنما في وقت سابق.

إيمان البحر درويش
إيمان البحر درويش
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وتساءل المصدر عن سبب نشر أمنية ابنة إيمان البحر درويش للصورة غير الحديثة لوالدها في نفس توقيت صدور حكم بالسجن على شقيقها إسلام، الذي صدر حكم بحسبه يوم الثلاثاء الماضي 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، وذلك بتهمة تعاطي المخدرات والقيادة أثناء التعاطي.

مصر.. قرار بالتكفل بعلاج الفنان إيمان البحر درويش مصر مصر.. قرار بالتكفل بعلاج الفنان إيمان البحر درويش

وأثار إيمان البحر درويش تعاطف الجمهور ونجوم الفن، بعدما نشرت ابنته صورة له على فراش المرض ويبدو بحالة سيئة وشكل مختلف تمامًا عما كان عليه، ودعا له الكثير من النجوم.

وكشفت أمنية إيمان البحر درويش، تفاصيل مرض والدها بعدما نشرت صورته، إذ قالت في مداخلة هاتفية ببرنامج "يحدث في مصر"، إن والداها مريض منذ نحو عامين، مشيرة إلى أنه موجود في منزله وليس في المستشفى.

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