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SAG-AFTRA union President Fran Drescher (C) and Duncan Crabtree-Ireland, SAG-AFTRA National Executive Director and Chief Negotiator (L), demonstrate as SAG-AFTRA actors join the Writers Guild of America (WGA) in a strike against the Hollywood studios, on the picket like outside of Netflix offices in Los Angeles, California, U.S., July 14, 2023. REUTERS/Mike Blake
من مظاهرة نقابة الممثلين أمام مكاتب نتفلكس في لوس انجلوس

الممثلون ينضمون للكتاب في إضراب كبير يشل هوليوود

الإضراب المزدوج هو الأول من نوعه منذ أكثر من 60 عاماً، وسيؤدي لتفاقم الأضرار الاقتصادية التي تسبب فيها إضراب الكتاب الذي بدأ في الثاني من مايو الماضي

لوس انجلوس - رويترز
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انضم الممثلون المضربون في هوليوود إلى كتاب الأفلام والبرامج والمسلسلات التلفزيونية في تجمعات ومسيرات يوم الجمعة في أول يوم من إضراب يستمر يومين أجبر كبرى الاستوديوهات الأميركية على وقف الإنتاج بسبب خلاف بشأن مطالب العاملين برفع الأجور.

والإضراب المزدوج هو الأول من نوعه منذ أكثر من 60 عاماً، وسيؤدي لتفاقم الأضرار الاقتصادية التي تسبب فيها إضراب الكتاب الذي بدأ في الثاني من مايو الماضي، في ضربة جديدة للقطاع الذي تقدر قيمته بمليارات الدولارات في وقت يعاني فيه بالفعل من أثر تغيرات في نموذج عمله.

من مظاهرة نقابة الممثلين أمام مكاتب نتفلكس في لوس انجلوس
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  • من مظاهرة نقابة الممثلين أمام مكاتب نتفلكس في لوس انجلوس
  • من مظاهرة نقابة الممثلين أمام مكاتب نتفلكس في لوس انجلوس
(2 صور)
من مظاهرة نقابة الممثلين أمام مكاتب نتفلكس في لوس انجلوس
من مظاهرة نقابة الممثلين أمام مكاتب نتفلكس في لوس انجلوس
من مظاهرة نقابة الممثلين أمام مكاتب نتفلكس في لوس انجلوس
من مظاهرة نقابة الممثلين أمام مكاتب نتفلكس في لوس انجلوس
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وفي مدينتي نيويورك ولوس انجلوس، شارك ممثلون في مسيرات خارج مكاتب شركتي وارنر بروس وباراماونت واستوديوهات كبرى أخرى وهم يهتفون بشعارات ويلوحون بلافتات ورايات.

ونقابة ممثلي الشاشة (الاتحاد الأميركي لفناني الراديو والتلفزيون) هي أكبر نقابة في هوليوود إذ تضم 160 ألف ممثل، وتطالب هي ونقابة الكتاب الأميركية برفع الأجر الأساسي والفروق أو الرسوم التي تدفع عن البث الحي عبر الإنترنت إضافةً لضمانات بألا يحل محلهم الذكاء الاصطناعي.

وأعلنت نقابة ممثلي الشاشة عن الإضراب بعد الإخفاق في التوصل لاتفاق مع الاستوديوهات الكبرى التي تشمل والت ديزني ونتفليكس.

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