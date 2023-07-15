الممثلون ينضمون للكتاب في إضراب كبير يشل هوليوود

انضم الممثلون المضربون في هوليوود إلى كتاب الأفلام والبرامج والمسلسلات التلفزيونية في تجمعات ومسيرات يوم الجمعة في أول يوم من إضراب يستمر يومين أجبر كبرى الاستوديوهات الأميركية على وقف الإنتاج بسبب خلاف بشأن مطالب العاملين برفع الأجور.

والإضراب المزدوج هو الأول من نوعه منذ أكثر من 60 عاماً، وسيؤدي لتفاقم الأضرار الاقتصادية التي تسبب فيها إضراب الكتاب الذي بدأ في الثاني من مايو الماضي، في ضربة جديدة للقطاع الذي تقدر قيمته بمليارات الدولارات في وقت يعاني فيه بالفعل من أثر تغيرات في نموذج عمله.



من مظاهرة نقابة الممثلين أمام مكاتب نتفلكس في لوس انجلوس من مظاهرة نقابة الممثلين أمام مكاتب نتفلكس في لوس انجلوس

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وفي مدينتي نيويورك ولوس انجلوس، شارك ممثلون في مسيرات خارج مكاتب شركتي وارنر بروس وباراماونت واستوديوهات كبرى أخرى وهم يهتفون بشعارات ويلوحون بلافتات ورايات.

ونقابة ممثلي الشاشة (الاتحاد الأميركي لفناني الراديو والتلفزيون) هي أكبر نقابة في هوليوود إذ تضم 160 ألف ممثل، وتطالب هي ونقابة الكتاب الأميركية برفع الأجر الأساسي والفروق أو الرسوم التي تدفع عن البث الحي عبر الإنترنت إضافةً لضمانات بألا يحل محلهم الذكاء الاصطناعي.

وأعلنت نقابة ممثلي الشاشة عن الإضراب بعد الإخفاق في التوصل لاتفاق مع الاستوديوهات الكبرى التي تشمل والت ديزني ونتفليكس.