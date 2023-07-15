هنا الزاهد تكشف تفاصيل "قصة حب" المخرج عثمان أبولبن

حالة من النشاط غير العادي تعيشها خلال الفترة الماضية، ما بين مسرح وسينما وحتى الشاشة الصغيرة، الفنانة هنا الزاهد التي عرض لها مؤخرا فيلم "مستر أكس" في أول لقاء لها مع زوجها أحمد فهمي على شاشة السينما، كما أنه العمل الثاني في السينما الذي جمع بينها وبين أختها فرح الزاهد.

وأكدت أنها استمتعت بالتعاون مع فريق العمل المميز، وعلى الجانب الآخر تستعد لأكثر من عمل حيث سيعرض لها مع اقتراب نهاية الشهر الحالي مسلسل جديد بعنوان "سيب وأنا سيب" والذي يجمعها للمرة الأولى مع الفنان أحمد السعدني، ويعد ثاني بطولاتها المطلقة على الشاشة الصغيرة.

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كما تستعد للجزء الثاني من فيلم "قصة حب" مع المخرج عثمان أبو لبن، كما كانت لها مشاركة متميزة أمام النجم أحمد حلمي من خلال وقوفها على المسرح معه للمرة الأولى في "ميمو" على الرغم من أنه ليس العمل الأول الذي يجمع بينهما بعد أن قدمت معه عددا من الأعمال الإذاعية، وأكدت في حوارها مع موقع "العربية.نت" أنه من أكثر الفنانين الذين كانت تتمنى العمل معهم بشدة.

مسلسلك الجديد "سيب وأنا سيب"

هو مسلسل اجتماعي كوميدي، نقدم خلال 10 حلقات علاقة بين زوجين أنا وأحمد السعدني ومعهما مجموعة أصدقاء لهما منذ الطفولة، ونتابع تأثير هذه العلاقات عليهم، وأقدم خلال العمل دور خياطة تتحول لفاشون بلوجر خلال الأحداث، بينما يقدم أحمد السعدني دور زوجي ويعمل كصاحب ورشة سيارات، والحقيقة أنا سعيدة بالتعاون للمرة الأولى مع الفنان أحمد السعدني، فالعمل معه مميز، فهو ظريف ودمه خفيف جدا سواء في التصوير أو خارجه، كما سعدت بالتعاون مع المخرج وائل إحسان، والنجوم محمود البزاوي وعارفة عبد الرسول ومحمد جمعة وآية سماحة.

وكيف كانت كواليس تصوير المسلسل وموعد عرضه؟

المسلسل سيعرض يوم 22 يوليو على منصة "شاهد"، وانتهينا من تسجيل أغنية دعائية للمسلسل منذ أيام أشارك أحمد السعدني بغنائها، وهي من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع أحمد عادل، ولكن حتى نصل لهذا الموعد ظللت في لبنان لمدة تزيد عن شهرين كاملين عشت خلالهما في كارافان خاصا بالتصوير، منذ شهر سبتمبر تقريبا واستمر الأمر حتى نهاية شهر نوفمبر حيث لم أتمكن من حضور فعاليات الدورة الـ 44 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي.



هنا الزاهد وطلعت زكريا خطوبة فهمي وهنا الزاهد

فيلم "مستر أكس"

سعدت جدا بالمشاركة فيه فهو العمل السينمائي الأول الذي يجمعني بأحمد فهمي على مستوى السينما، والثالث بعد مسلسل "الواد سيد الشحات" الذي عرض في رمضان 2019، ومسرحية "جوازة معفرته" التي تم عرضها بالسعودية في ديسمبر من العام الماضى، فأنا أحب العمل معه، لأنه مجتهد جداً وممثل ومؤلف بارع، وأشعر بالأمان حين أتعاون معه، لأني لا أتحمل مسؤولية أي شيء.

كما أن بيومي فؤاد وأوس أوس ومحمد أنور أصدقائي، وأحببت العمل معهم، واستمتعنا بالسفر سوياً أثناء تصوير الفيلم، وسعدت أيضا بعرض الفيلم في موسم عيد الأضحى، فالمنافسة فيه قوية وتكون مفيدة للجمهور من حيث تنوع الأعمال المعروضة، كما أنه أول فيلم مصري يتم عرضه في 38 دولة حول العالم.

وما هو الدور الذي جذبك للمشاركة في هذا الفيلم؟

أجسد شخصية محامية دفعتها الظروف لترك مهنة المحاماة وتلتقي أحمد فهمي ويحدث بينهما العديد من المواقف ضمن سياق العمل الذي تدور أحداثه في إطار كوميدى حول فكرة الإكس أو الحبيب السابق لكل شخص والذي يتمثل في الفنان أحمد فهمي، وتحدث بينه وبين أبطال العمل العديد من المفارقات والأحداث المهمة، كما أن الفيلم تم تصويره في القاهرة وعدد من المحافظات، إضافة إلى التصوير خارج مصر منها مدينة قبرص اليونانية التى تضمنت عددًا من مشاهد الأكشن

وكيف ترين الفيلم من وجهة نظر الجمهور؟

فيلم اجتماعي كوميدي، يناسب كل العائلة الأطفال والكبار، ولا يوجد به أي شيء يمكن أن يخدش الحياء أو يتسبب في ضيق لأي شخص، كما أن الفيلم يتضمن العديد من ضيوف الشرف يحبهم الجمهور مشاركين في الأحداث مختلفين عن الضيوف الذين ظهروا في تريللر الفيلم، والحقيقة أنهم إضافة كبيرة للفيلم، كما أن القصة حلوة وجديدة ومميزة.

"ميمو" كانت مختلفة؟

بالفعل سعدت بالعمل مع أحمد حلمي وهي تجربة مختلفة، وأقدم خلال أحداث المسرحية شخصية مذيعة تعمل في الراديو مع أحمد حلمي وحمدي الميرغني، وقد أحببت الشخصية جداً لأني عملت عليها لفترة طويلة كتحضيرات مع المخرج هشام عطوة.

وكيف وجدتم ردود الفعل عليها؟

المسرحية أعجبت الجمهور جداً في السعودية والإقبال عليها كبير جداً، وتم زيادة عدد أيام العرض عن الـ 10 أيام الأساسية، وأعتقد هذه أطول مسرحية تم عرضها في السعودية.

وما الجديد لديك؟

تعاقدت منذ فترة على المشاركة في فيلم جديد بعنوان "فاصل من اللحظات اللذيذة"، بمشاركة الفنان هشام ماجد، وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي كوميدي، وتواصل الشركة المنتجة ترشيح التعاقد مع باقي أبطال العمل من أجل الإعلان عن موعد التصوير، كما سيتم التحضير والتجهيز للجزء الثاني من فيلم "قصة حب" مع أحمد حاتم والمخرج عثمان ابو لبن وتأليف أماني السويسي.