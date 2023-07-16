سر رفض محمد هنيدي العمل مع عادل إمام

لسنوات طويلة لم يسلم الفنان المصري محمد هنيدي من الأخبار التي تتحدث عن وجود خلافات بينه وبين "الزعيم" عادل إمام بسبب غضب الأخير من رفض هنيدي العمل معه في أحد الأفلام.

هذا الأمر تسبب في حساسية شديدة بين الثنائي، وغضب غير معلن، خاصة أن بداية مشوار محمد هنيدي في السينما جاءت من خلال فيلم "بخيت وعديلة" مع عادل إمام.

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وفي لقاء تلفزيوني تحدث محمد هنيدي مؤخراً عن الأمر، ليكشف عن مفاجآت بالجملة، أبرزها رفضه بالفعل العمل مع عادل إمام في أحد الأفلام. لكنه روى ما حدث بالتحديد، حيث أكد أن الفيلم عُرض عليه بعد نجاح "بخيت وعديلة"، لكنه وجد أن الدور لا يناسبه.

وروى هندي أنه ذهب إلى عادل إمام وسأله قائلاً: "أستاذ عادل.. لو في دور حضرتك مش حابه، هتعمله؟"، فأجابه عادل إمام قائلاً: "لا طبعا".

فما كان من هنيدي إلا أن أخبره أن الدور لا يعجبه وهو ما تقبله عادل إمام بصدر رحب، بحسب هنيدي.

وأكد هنيدي أن العلاقة بينهما استمرت جيدة للغاية بعد هذا الموقف، مشيراً إلى كونه يرتب من أجل الذهاب إلى "الزعيم" والجلوس معه قريباً من أجل الاطمئنان عليه.

أزمة تعاطي المخدرات

في اللقاء التلفزيوني، تطرق هنيدي أيضاً إلى ما ذكره المخرج المصري جمال عبد الحميد قبل أشهر، حينما قال إن شيريهان أنقذت هنيدي من السجن والموت بعد تعاطيه جرعة مخدرات زائدة.

وأكد هنيدي أنه في "حالة شديدة من الاستغراب والصمت" بعد هذا التصريح، مشيراً إلى كونه ليس "شخصاً صغيراً" كي يرد على "أمور حدثت منذ سنوات طويلة"، لذلك فهو "يتجاوز هذه الأمور ويسامح من يرددها"، مؤكداً أن هذا الأمر يشعره براحة كبيرة.