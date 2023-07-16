صورة شغلت التواصل.. كريستيانو جونيور بالزي السعودي يقبل رأس جدته

في إطلالة جديدة، ظهر نجل لاعب النصر البرتغالي كريستيانو رونالدو بالزي السعودي مع جدته.

وضجت وسائل التواصل الاجتماعي بصورة صغير النجم مع جدته والدة لاعب النصر البرتغالي كريستيانو رونالدو.

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وظهر جونيور وهو يقبل جدته على رأسها في سعادة بالغة.

كما حظيت الصورة بتفاعل واسع بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وقالوا إن جونيور أصبح مندمجا في المجتمع السعودي بشكل كبير.

جونيور كريستيانو بالزي السعودي 🇸🇦😍. pic.twitter.com/FbhTPncopk — Gorgeous (@gorgeous4ew) July 15, 2023

ليست أول مرة

يشار إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يظهر فيها جونيور البالغ من العمر 12 عاما، والذي انتقل مع والده وعائلته قبل أشهر للعيش في الرياض، مندمجا مع حياته الجديدة.

فقبل فترة، أطل الصغير يتحدث بالعربية مع أحد أصدقائه، إذ سأله الأخير عن حاله، فرد عليه: "الحمد لله".