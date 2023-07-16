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ابن كريستيانو
نجل لاعب النصر البرتغالي كريستيانو رونالدو بالزي السعودي

صورة شغلت التواصل.. كريستيانو جونيور بالزي السعودي يقبل رأس جدته

دبي - العربية.نت
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في إطلالة جديدة، ظهر نجل لاعب النصر البرتغالي كريستيانو رونالدو بالزي السعودي مع جدته.

صورة شغلت التواصل.. كريستيانو جونيور بالزي السعودي يقبل رأس جدته ثقافة وفن صورة شغلت التواصل.. كريستيانو جونيور بالزي السعودي يقبل رأس جدته

وضجت وسائل التواصل الاجتماعي بصورة صغير النجم مع جدته والدة لاعب النصر البرتغالي كريستيانو رونالدو.

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وظهر جونيور وهو يقبل جدته على رأسها في سعادة بالغة.

كما حظيت الصورة بتفاعل واسع بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وقالوا إن جونيور أصبح مندمجا في المجتمع السعودي بشكل كبير.

ليست أول مرة

يشار إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يظهر فيها جونيور البالغ من العمر 12 عاما، والذي انتقل مع والده وعائلته قبل أشهر للعيش في الرياض، مندمجا مع حياته الجديدة.

فقبل فترة، أطل الصغير يتحدث بالعربية مع أحد أصدقائه، إذ سأله الأخير عن حاله، فرد عليه: "الحمد لله".

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