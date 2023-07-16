فيلم عن "تيتان"؟!.. مخرج تيتانيك: لم ولن أفعل

بعد 3 أسابيع على الحادث الرهيب الذي راح ضحيته ركاب الغواصة "تيتان" التي غرقت في المحيط الأطلسي خلال الرحلة السياحية إلى حطام السفينة "تيتانيك"، تعود المأساة إلى الواجهة.

فقد ترددت الأخبار مؤخراً حول مشاركة مخرج فيلم "تيتانيك" جيمس كاميرون، في مناقشات حول إنتاج فيلم جديد يتناول غرق الغواصة.

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لم ولن أفعل!

أتى ذلك بعدما ذكرت صحيفة "صن" البريطانية، نقلا عن مصادر مطلعة، أنه تتم مناقشة إمكانية إنتاج مسلسل يتناول قصة الغواصة "تيتان" الغارقة، مشيرة إلى أنه ينظر إلى كاميرون على أنه المنافس الرئيس لإخراج الفيلم.

إلا أن الجواب اليقين جاء من المخرج الشهير، حيث نفى كاميرون تماما صحة الشائعات، مؤكدا عبر تويتر أنه غير مشارك في أي مناقشات لإنتاج فيلم عن الغواصة "تيتان" التابعة لشركة "أوشن غيت".

وشدد قائلاً: "كما أنني لن أشارك أبدا".

وأضاف كاميرون أنه في العادة لا يعلق على الشائعات التي تنتشر عنه في وسائل الإعلام، لكنه هذه المرة يرى ضرورة القيام بذلك.

I don’t respond to offensive rumors in the media usually, but I need to now. I’m NOT in talks about an OceanGate film, nor will I ever be. — James Cameron (@JimCameron) July 15, 2023

رحلة كلفتهم حياتهم!

يشار إلى أن طاقم الغواصة السياحية "تيتان" كان اختفى في 18 حزيران/ يونيو أثناء نزولها إلى حطام السفينة "تيتانيك".

ولقي الركاب في الغواصة التابعة لشركة "أوشن غيت" المشغلة لها، حتفهم إثر الحادث.

كما أعلن خفر السواحل الأميركي في بيان، يوم الأربعاء 28 حزيران/ يونيو، العثور على بقايا جثث محتملة لضحايا الغواصة التي غرقت في المحيط الأطلسي خلال الرحلة السياحية إلى حطام السفينة "تيتانيك".

وكان على متن الغواصة، رئيس الشركة المنظمة للرحلة، ستوكتون راش، والمليونير من أصل باكستاني شاهزادا داود، وابنه سليمان داود، فضلا عن الملياردير البريطاني هاميش هاردينغ، المقيم في دبي، والمستكشف الفرنسي بول هنري نارجوليه، في رحلة كلفت كلا واحد منهم ربع مليون دولار والأهم حياته.