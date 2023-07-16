هاني رمزي يكشف حقيقة هجرته من مصر إلى كندا

رد الفنان المصري هاني رمزي على الإشاعات التي طالته خلال الساعات الماضية وتحدثت عن هجرته هو وشقيقيه من مصر إلى كندا واستقراره هناك.

وأجرى الفنان المصري مداخلات هاتفية بعدد من البرامج مساء السبت، ذكر فيها أنه متواجد في مصر، وبالتحديد منطقة "الساحل الشمالي"، ولم يغادر على الإطلاق.

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وأكد هاني رمزي أنه في الليلة التي انطلقت فيها هذه الأنباء كان يتواجد في مصر ويشاهد مسرحية في المسرح القومي، وبعدها غادر إلى "الساحل الشمالي" من أجل قضاء إجازة.

لكنه فوجئ بكم كبير من الرسائل والاتصالات التي تسأله عن حقيقة هجرته، وهو ما دفعه للتأكيد على أن هذه الإشاعة جاءت بسبب تصريح للدكتور خالد منتصر حول عن سفرهما إلى كندا في سبتمبر.

وأكد هاني رمزي أنه بالفعل سيسافر في سبتمبر وكذلك في أغسطس بصحبة مجموعة من الفنانين، ولكن الهدف من الزيارة هو الالتقاء بالمصريين المهاجرين في الخارج، لتعزيز ارتباطهم وتواصلهم بمصر.

وأكد أنه سيسافر إلى كندا وكذلك إلى الولايات المتحدة الأميركية بصحبة وفد آخر، مؤكداً على أنه في خدمة بلده في أي وقت ولن يقصر في هذا الأمر، حسب تعبيره.

هاني رمزي كشف عن أنه فكّر بالفعل في السابق في الهجرة، ولكن هذا حدث وقت تولي الإخوان مسؤولية الحكم، وقدّم بالفعل على إقامة في الولايات المتحدة الأميركية بعد النصائح التي تلقاها من مقربين، بسبب هجومه على الإخوان في برنامجه.