شيري عادل تكشف سر نجاحها وجديد أعمالها

بعد غياب عامين عن شاشات دور العرض السينمائي، عادت إليها مرة أخرى هذا العام ليس من خلال عمل واحد بل عملين انتهت منهما تقريبا وفي انتظار عرضهما قريبا، فقد كان آخر فيلم قدمته يحمل عنوان "للإيجار" عام 2021، وتعود بفيلم من إخراج محمد أمين الذي طالما تمنت العمل معه طوال مشوارها الفني، أما العمل الثاني فهو مع المخرج ومدير التصوير شادي علي، ليتحقق حلم الفنانة شيري عادل في أن تعود لتقديم أفلام كوميدية بعدما قدمت "بلبل حيران" و"أمير البحار" حيث أكدت في حوارها مع موقع "العربية.نت" أنهما من الأفلام المفضلة لديها، وعندما تشاهدها وترى الشخصية التي قدمتها في كل منهما تتمنى أن تعود لتقديم فيلم كوميدي مرة أخرى، كما تحدثت عن كواليس تلك الأعمال وآخر مسلسل درامي قدمته وهو "حكايات جروب الدفعة"، كما تكشف العديد من المفاجآت التي ستقدمها حتى عام 2024.

*ما سر حماسك لفيلم "أصل الحكاية"؟

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كلمة السر هي المخرج محمد أمين، فقد كانت لدي رغبة منذ سنوات طويلة بالعمل معه، فهو مخرج خاص، وصاحب وجهة نظر خاصة جداً، ويُقدم الفيلم بطريقة مختلفة، لذلك أعتبر تعاوني معه بمثابة حلم تحقق، لذلك أعتبر هذا الفيلم من الأفلام المهمة في حياتي، بالإضافة إلى القضية التي يناقشها حيث يقدم قضية مهمة من وجهات نظر كثيرة ومختلفة، من خلال عائلة كاملة وكل فرد منهم ينظر للحياة من وجهة نظر مختلفة عن الآخر، بالإضافة إلى اللغة المكتوب بها العمل فهو مكتوب بشكل مميز جداً، ومحمد أمين يقدمه بشكلٍ كوميدي، لذا لدي شعور أنّ الجمهور سيتفاعل مع الفكرة بطريقة جيدة، خاصة أنه بمثابة رحلة البحث عن العلاقات الإنسانية المفقودة.

*وكيف وجدت العمل مع المخرج محمد أمين في الكواليس؟

العمل معه ممتع وحلو جداً، ويجسد مقولة السهل الممتنع، كما أنه يوجهني في كل شيء داخل البلاتوه، وذلك مريح بالنسبة لي، ويجعلني على قدر كبير من الاستمتاع، خصوصاً أن التجربة جديدة علي تماما، كما يسلط الضوء على قضية مجتمعية جديدة، ليتناولها بطريقته المميزة، كونه صاحب مدرسة إخراجية مختلفة ومستقلة بنفسها.

*حدثينا عن فيلم "أصل الحكاية"

انتهينا من تصويره، وتدور أحداثه في إطار كوميدي تشويقي، وأشارك في بطولته مع عدد كبير من الفنانين، وأعتبر أجواء التصوير لهذا الفيلم من ألذ الكواليس التي عشتها في حياتي، فالأستاذ خالد الصاوي هذا ثنائي عمل يجمعنا وسعيدة جدا بالتعاون بيننا، ومحمود حافظ سبق وقدمت معه مسلسل "بنات سوبرمان"، واستمر تصوير مشاهدنا مع بعض شهورا، وبالتالي يوجد صداقة قوية بيننا، وأيضا محمد ثروت وبسببه لا أستطيع تصوير مشهد واحد، بسبب خفة دمه، فهو شخص لذيذ ويضحك رغم محاولاتي أن أكون جادة، وبالنسبة لأستاذ بيومي فؤاد فهو عشرة عمر، وأحبه جدا.

*وما هي الشخصية التي تقدمينها من خلال هذا العمل؟

أقدم شخصية فتاة تُدعى ملك، لديها أفكار مُعينة، تزعم أنها سليمة، لكن لا أستطيع الحديث عنها حالياً، كونها مُرتبطة بالقضية التي يتناولها الفيلم، بينما يقدم بيومي فؤاد دور والدي، وخالد الصاوي وعلاء مرسي أعمامي وهالة فاخر عمتي، ورانيا شاهين وكريم عفيفي ومحمود حافظ هم أولاد عمي.

*لديك عمل سينمائي جديد آخر بعنوان "لف وارجع تاني" ما هي تفاصيله؟

أنتظر عرضه قريبا بدور العرض السينمائية، وأقدم من خلاله شكلا جديدا ومختلفا تماما عما اعتاد عليه الجمهور من قبل، وتدور أحداثه في إطار فانتازي كوميدي حول مجموعة من الأصدقاء من محافظات مختلفة يتجمعون في شقة للمغتربين داخل حارة بالقاهرة للبحث عن عمل، ولكن تحدث مفاجأة مدوية، حيث يستيقظون من نومهم ليجدوا العمارة التي يسكنون بها قد انتقلت إلى مكان آخر، واختفت الحارة كما اختفى جميع سكانها، فالفيلم كوميدي ومكتوب بطريقة مختلفة، وهو من كتابة محمود حمدان، وإخراج شادي علي.

*أكدت أن الشخصية التي تقدمينها مختلفة حدثينا عنها؟

بالفعل هي فتاة بدوية وهي السبب في حماسي للمشاركة في هذا الفيلم "كضيف شرف"، فقد وافقت عليه فور عرضه علي للتواجد ضمن أبطاله، فقد كنت أرغب في تقديم تلك الشخصية منذ سنوات طويلة، فهي واحدة من الشخصيات التي كنت أتمنى أن أقدمها في حياتي، وذلك السبب في سعادتي بذلك الفيلم، كما أن الدور كان يتطلب تحضيرات ضخمة، لاسيما على مستوى اللهجة، وهي صعبة للغاية ولكنها ممتعة وتدربت عليها جيدًا حتى تخرج بأفضل صورة ممكنة، وأتمنى أن ينال العمل إعجاب الجمهور فور طرحه في السينمات، خلال الفترة القليلة المقبلة.

*حقق مسلسلك الأخير "حكاية جروب الدفعة" نجاحا كبيرا، فما السبب من وجهه نظرك؟

المسلسل يناقش موضوعا مهما يخص الشباب وطموحاتهم في المجتمع المصري وما يحدث داخل الجامعات الخاصة بين الطلاب والطالبات، ولذلك كل من شاهده شعر أنه عمل حقيقي يلمس الواقع بشكل كبير، والحقيقة أنا محظوظة بهذه التجربة لأن فكرة العمل مميزة تتألف من 15 حلقة، فالعمل اجتماعي وليس كوميديا، وهو ما أعطى له بعدا حقيقيا.

*شخصية "ندى" كانت السبب في أن تتصدري الترند طوال عرض المسلسل؟

"ندى" هي السبب في أن أقع في حب هذا العمل، بل تأثرت به جدا، حيث تتعرض لمواقف كثيرة تغير من حياتها بشكل كبير، حيث تستفيق من غيبوبة دامت 7 سنوات ظلت بسببها طريحة الفراش، بسبب تعرضها لحادث بسيارتها الجديدة أثناء عودتها من حفل التخرج، فأحداث المسلسل مثيرة، وتفاصيل السيناريو مشوقة ومليئة بالمفاجآت وستجذب الجمهور.

وماذا عن الجديد؟

هناك مفاجآت للجمهور لموسم رمضان 2024 ومشاركتي في "ألف ليلة وليلة"، ولكن لم أعلن عن أي تفاصيل فور الانتهاء منها، كما ـنني أعمل على التحضير لفيلم جديد من بطولتي، وتدور أحداثه في إطار كوميدي، إلى جانب تحضيراتي لمسلسل مع زوجي طارق صبري بعد مسلسل "بنات سوبر مان" الذي جمعنا في 2016.