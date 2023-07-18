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ترافيس سكوت

فنان مصري غاضب بسبب إلغاء حفل ترافيس سكوت

رغم إلغاء الترخيص تصر بعض الأطراف التابعة للمطرب الأميركي على أن الحفل سيقام في موعده في الـ 28 من شهر يوليو الجاري

القاهرة - أحمد الريدي
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يبدو أن جدل إقامة حفل مطرب الراب العالمي ترافيس سكوت في مصر لن يتوقف، رغم إعلان نقابة الموسيقيين عن إلغاء الترخيص الصادر لإقامة الحفل.

وهو ما أرجعته النقابة إلى كون المطرب الأميركي يمارس طقوسا غريبة في حفلاته، كما أن الحفل يتنافى مع القيم والعادات والهوية المصرية.

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لكن رغم إلغاء الترخيص تصر بعض الأطراف التابعة للمطرب الأميركي على أن الحفل سيقام في موعده في الـ 28 من شهر يوليو الجاري، حيث أعلن مدير أعماله عن كون قرار النقابة المصرية يسري على المطربين المحليين فقط وليس على المطربين العالميين، وهو ما نشرته صفحة موثقة خاصة بجماهير المطرب الأميركي.

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تلك الضجة أثارت غضب الفنان المصري عمرو سعد، الذي وجه اعتذاره إلى المطرب الأميركي، ونشر رسالة عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، وصف فيها قرار إلغاء الترخيص بالخطأ الفادح.

عمرو سعد شدد على أنه ليس من حق أحد أن يتخذ مثل هذه القرارات نيابة عن المصريين أو الحديث باسمهم، ووجه سعد اعتذاره إلى سكوت وإلى فناني العالم ومتابعيهم، خاصة أن قرارا مثل ذلك يجعلهم يروا المصريين بشكل رجعي ومتخلف.

وفي نهاية حديثه أكد عمرو سعد أن مصر أكبر من هذا الأمر بكثير، والشعب المصري عاشق لضيوفه، ومصر هي أهل الفن والحضارات.

كلمات عمرو سعد أثارت الجدل لدى متابعيه، حيث أيد البعض ما يقوله، فيما هاجمه البعض الآخر بسبب دفاعه عن إقامة الحفل.

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