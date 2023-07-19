لماذا سمح عادل إمام لفاروق الفيشاوي بضربه؟

يبدو أن صداقة خاصة جمعت بين عادل إمام والفنان الراحل فاروق الفيشاوي، دفعت الزعيم إلى الموافقة على أن يقوم الفيشاوي بضربه في أحد الأفلام.

هذه القصة تحدث عنها أحمد فاروق الفيشاوي في لقاء إذاعي، حيث أكد أن عادل إمام ومنذ بدء مشواره الفتي لا يسمح أبداً بأن يتعرض للضرب في أحد مشاهد أعماله. كما أكد أن عادل إمام لم يقبل بأن يكون هناك مشهد يتعرض فيه "للتهزيق".

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لكن الأمر اختلف في فيلم "المشبوه" الذي قدمه عادل إمام إلى جانب الراحل فاروق الفيشاوي، حيث كان هناك مشهد يتعرض فيه عادل إمام للضرب الشديد من قبل فاروق الفيشاوي.

هذا الأمر علّق عليه نجل الفنان الراحل قائلاً إن حديثاً دار بين الثنائي قبل تقديم المشهد، خاصةً أن "الضرب كان حقيقياً"، وهو أمر لم يكن يتقبله عادل إمام، بحسب تأكيده.

لكن الزعيم أخبر الفيشاوي قائلاً: "دورك اعمله زي ما هو.. عيش يا فيشاوي"، فما كان من الأخير إلا أن تقمص الشخصية وقام بضرب عادل إمام.

أحمد الفيشاوي أكد أن "هذا الأمر لم يحدث في تاريخ عادل إمام ولن يحدث مجدداً"، وما حدث في فيلم "المشبوه" الذي أخرجه سمير سيف هو "الاستثناء من القاعدة" الخاصة بعادل إمام.