"طقوسه شيطانية".. كشف سبب إلغاء حفل ترافيس سكوت بالجيزة

بعد حالة الجدل التي أثارها قرار سحب ترخيص حفل الراب العالمي ترافيس سكوت في أهرامات الجيزة يوم 28 يوليو/ تموز الجاري، خرج نقيب المهن الموسيقية في مصر، الفنان مصطفى كامل عن صمته، مبيناً أن هذا القرار لم يصدر منه فقط، بل صدر من كل عضو في مجلس إدارة النقابة، وذلك احتراماً لآراء الجماهير بعد التأكد من ممارسة المغني طقوساً "شيطانية" في حفلاته - حسب تعبيره-.

وقال كامل في فيديو نشره عبر حسابه في "فيسبوك"، مساء الأربعاء، إن الجهة المنظمة لحفل سكوت تواصلت معه هاتفياً من أجل الحصول على الترخيص، فمنحها الترخيص لأنها جهة معروفة، لكنه لم يكن يعرف من هو ترافيس سكوت.

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كما أضاف أن منصبه يحتم عليه احترام آراء الناس ومخاوفهم، بالإضافة إلى احترام الأديان ومنع الإساءة لها بأي شكل من الأشكال، لذلك سحب ترخيص الحفل.

مشاكل أمنية

وتابع أن أحد أعضاء المجلس تطرق لمشكلة حصلت في إحدى حفلات سكوت، فكان من الأنسب ابتعاد النقابة عن تحمل مسؤولية هذا الحفل، خوفاً من حصول مشاكل أمنية لا يمكن استيعابها.

ولفت كامل إلى أن النقابة سحبت ترخيص الحفل فقط، وهذا لا يعني إلغاءه، لأن النقابة ليست الجهة الوحيدة المخولة بمنح تراخيص لحفلات أجنبية، إذ يمكن لوزارة الثقافة المصرية ووزارة العمل المصرية إصدار التراخيص أيضاً.

كما بين أن النقابة طلبت من الجهة الراعية للحفل تأمين الشروط والمعايير الأمنية فقط، وهذا كتب في البيان بشكل واضح معلقاً: "النقابة لم تطلب سوى وضع الاعتبارات الأمنية للحفل حيز التنفيذ.. ونحنا كنقابة بنحترم أي جهة بتنظم الحفل أمنياً".

وأثارت نقابة المهن الموسيقية جدلًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن أصدرت قرارًا يقضي بمنع المغني العالمي من إحياء حفل في مصر، بذريعة تقديمه طقوساً تنافي عادات وتقاليد الشعب المصري، وانقسم رواد مواقع التواصل الاجتماعي بين مؤيد ومعارض لهذا القرار.

وأكدت النقابة في البيان أنها لم تقم بإصدار أي ترخيص أو تصريح لإقامة مثل هذا الحفل، تضامنًا مع وزارة الثقافة المصرية.

وأوضحت أنها وضعت ضوابط وشروطًا لإقامة أي حفل، مشيرة إلى أن حفل "ترافيس سكوت" ينافي تلك الشروط، ويضر بشكل كبير بقيم مصر وشعبها.

وبينت أنها ستعمل على ردِّ كامل الحقوق المالية للشركة الراعية للحفل خلال الساعات القليلة المقبلة.