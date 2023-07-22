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ميريام فارس - أرشيفية

ملحن مصري شهير لميريام فارس: فلوسي اللي عندك هدية مني

دبي - العربية.نت
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شنَّ المطرب والملحن المصري الشهير رامي جمال هجومًا حادًا على المغنية اللبنانية ميريام فارس، وذلك على خلفية الاتهامات التي وُجهت إليها في وقت سابق بالإساءة إلى مصر.

ميريام فارس تغضب المصريين بتصريح صادم ثقافة وفن ميريام فارس تغضب المصريين بتصريح صادم

وقال في حوار تلفزيوني، إن نجاحها بنسبة 90% كان بسبب مصر، حيث لم تكن هناك قنوات خاصة بالأغاني إلا في مصر.

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كما أضاف: "ميريام فارس صوتها لطيف، ولكنه ليس صوتًا رهيبًا"، مستنكرًا ما وصفه بـ"نسيان خير مصر عليها".

وأوضح: "إللي بينسى إللي شافة من البلد مينفعش يغلط، تغلط مش هنسيبك، أنت بتتكلم عن بلد وحس بالعظمة، وتحدث بأسلوب جيد"، منوهًا إلى أن مصر أكبر من اسم ميريام فارس.

وأكد أنه منحها أغنية منذ أكثر من سنة ولكنها لغاية، اليوم، لم تدفع له ثمنها، موضحًا أنها لم تقم بطرح الأغنية إلا أنها لم تُعد حقوق الملكية له.

واختتم هجومه على ميريام فارس بالقول: "مبتردش عليَّ، إللي خدته مني مش يخليني أجري وراها طول العمر. والفلوس إللي ليَّ هدية مني".

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