"لو سلمت عليا ههزأك".. خلاف جديد لعمرو مصطفى مع رامي جمال

يبدو أن خلافات المطرب والملحن المصري عمرو مصطفى لن تتوقف، وبعد ساعات من أزمته مع رامي صبري التي انتهت بالصلح، وقع خلاف جديد بينه وبين زميله رامي جمال.

فقد أطل جمال في لقاء تلفزيوني تحدث فيه عن عمرو مصطفى، وأنه شخص نرجسي، متسائلا عن عدد الأشخاص الذين لم يخطئ في حقهم بعد.

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رامي جمال انتقد ما يقوم به عمرو مصطفى في اللقاءات التلفزيونية، لأن هذا الأمر يسئ إلى مهنته في النهاية، وبالتالي عليهم أن يقفوا إلى جوار بعضهم البعض أفضل.

تلك الكلمات لم تكن على هوى عمرو مصطفى، حيث علق عليها سريعا عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، وكتب قائلا "هو أنا أترككم تتعدوا بشكل غير قانوني على ألحاني يعني، ولحن تم غناءه في برنامج على الهواء خدته وعملت منه أغنية وصورتها وفي الآخر طالع تقول عليا نرجسي".

مصطفى وجه رسالة غاضبة إلى زميله دون أن يسميه قائلا "أقسم بالله لو شوفتك في أي مكان انت وأشكالك لن تجدوا مني غير نظرة احتقار.. واوعى تجري تسلم عليا زي ما عملت قبل كده علشان ههزأك".

مصطفى توعد زميله بمقاضاته في حال ذكر اسمه مرة أخرى، لكنه بعدها تراجع عن كلماته وقام بحذف المنشور، واستبدله بمنشور آخر سخر فيه مما يقال عنه.

"أنا نرجسي.. أنا مغرور"

حيث كتب قائلا "أنا نرجسي.. أنا مغرور.. أنا منفصل عن زمايلي وفي حالي ومش بكلم حد في الوسط الفني.. ارتاحوا بقى وبطلوا تذكروا اسمي في كل مكان".

واعتبر الملحن المصري أن هناك برامج تظهر خصيصا من أجل سبه ومهاجمته، والسبب في ذلك أنه لا يرغب في أن يكون منافق، ويرفض توجيه الشكر إلى البعض كي تكون صورته جيدة أمام الجميع.

وفي ختام رسالته علق مصطفى قائلا "طيب أنا عايز صورتي تكون وحشة.. ارتاحوا بقى"، لينهي الرسالة ويفتح الجدل من جديد حول علاقته بزملائه في الوسط الفني.