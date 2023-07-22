"محتواه صادم".. تأجيل عرض "باربي" في ولاية البنجاب الباكستانية

أرجئ في ولاية البنجاب في شرق باكستان بدء عرض فيلم "باربي" بسبب ما وصفته السلطات أمس الجمعة بـ"محتوى صادم" فيه، حيث تُعرض الأفلام في باكستان بعد موافقة سلطات الرقابة التي تحظر أي فقرات تعتبرها مخالفة للقيم الاجتماعية والثقافية للبلاد.
وقال فاروق محمود، أمين سر مكتب الرقابة على الأفلام في البنجاب، كبرى ولايات البلاد من حيث عدد السكان، في تصريح صحافي، إن "مراجعة كاملة للفيلم ستجرى، وسيخضع للرقابة حيث يلزم".
وأضاف أن الفيلم الذي تؤدي فيه مارغو روبي دور باربي فيما يجسّد راين غوسلينغ دور صديقها كِن، سيُعرض في دور السينما عند الانتهاء من هذه المراجعة ومن إجراءات الرقابة.
إسلام أباد أجازت العرض
وورغم أن المكتب لم يحدد المشاهد التي يعتبرها "صادمة" ولا أسباب هذه التوصيف، إلا أن مكاتب الرقابة في العاصمة إسلام أباد في ولاية السند (جنوب باكستان) أعطت الضوء الأخضر لبدء عرض الفيلم اعتباراً من أمس الجمعة.
وفي تشرين الثاني/نوفمبر الفائت، حظرت الحكومة الباكستانية فيلم Joyland ("جوي لاند") الذي نال جائزة في مهرجان كان السينمائي 2022 واختير لتمثيل باكستان في جوائز الأوسكار لسنة 2023، إذ اعتبرته بضغط من الأحزاب الإسلامية مخالفاً "لمعايير الآداب والأخلاق".
إلا أن المجلس الوطني للرقابة الذي أعاد النظر في المسألة بأمر من الحكومة عاد ووافق في نهاية المطاف على عرض الفيلم الذي يتناول علاقة رجل متزوج بامرأة متحولة جنسياً، لكنّ المنع بقي قائماً في البنجاب.
وفي العام 2019، حُظر عرض فيلم Zindagi Tamasha ("سيرك الحياة") الذي يتناول قصة رجل دين ضُبط وهو يرقص في حفلة زفاف، واتهم حزب ديني يميني متطرف مخرجه بالتجديف.
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