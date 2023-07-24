نجم "ذا فويس كيدز" يكشف سر اعتزاله الغناء لأشهر
خالد الفايد أعلن عن عودته من الاعتزال، بعدما نشر صورة تجمعه بالمنتج هاني محروس عبر حسابه على "فيسبوك".
حالة من الجدل تسبب فيها المطرب المصري الشاب خالد الفايد، حينما أعلن اعتزاله قبل 5 أشهر، وابتعاده عن الغناء بشكل تام، قبل أن يعود من جديد باعتذار.
المطرب الشاب، الذي عرفه الجمهور بعد مشاركته في برنامج "ذا فويس كيدز"، أعلن عن عودته من الاعتزال، بعدما نشر صورة تجمعه بالمنتج هاني محروس عبر حسابه على "فيسبوك".
وعلق على الصورة قائلا: "أكبر غلطة عملتها في حياتي اني سمعت كلام الناس.. كنت مخلصا من قلبي.. لكن وجدت منهم العكس. وربنا يكفيكم شر الزن في الأذن والكلام الفارغ".
وكشف المطرب الشاب عن التلاعب به والضحك عليه من أجل إقناعه باعتزال الغناء، لكنه عاد مرة أخرى إلى ما يحبه ويريد فعله.
خالد الفايد أكد على أن هناك العديد من الأمور التي لا يستطيع القيام بشرحها في الوقت الحالي، لكنه أقر بالخطأ في حق المنتج هاني محروس، والانقياد إلى بعض الأشخاص الذين تسببوا في إشعال الأزمة.
المطرب الشاب ذكر أن الدرس الذي تعلمه هو ألا يسلم أذنه لأحد من أجل أن يبخ فيها السموم، وطالب متابعيه بألا يقعوا في هذا الخطأ من جديد.
وبعدها نشر الفايد صورة تجمعه بآلة العود وعلق عليها قائلا: "الموسيقى تجعلنا تعساء بشكل أفضل".
التدوينة أثارت انقساما بين مؤيد ومعارض، ما دفع المطرب الشاب للخروج في بث مباشر من أجل الرد على أسئلة متابعيه.
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