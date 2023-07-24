هل رفض نبيل الحلفاوي هذا الدور خوفاً من الموت؟

قصة غريبة شهدها مسلسل "ذئاب الجبل" الذي عرض قبل نحو 30 عاما، وقام ببطولته أحمد عبد العزيز وعبد الله غيث وشريف منير.

حيث انتشرت أقاويل حول رفض الفنان المصري نبيل الحلفاوي المشاركة في العمل في دور "علوان البكري"، وذلك خوفا من الموت، بعد أن كان الدور في البداية من نصيب صلاح قابيل الذي توفي قبل البدء في التصوير، لينتقل الدور إلى عبد الله غيث الذي توفي أيضا خلال تصويره.

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نبيل الحلفاوي تلقى سؤالا حول الأمر عبر حسابه على "تويتر"، ليؤكد في البداية أن رفضه لم يكن له علاقة بالتشاؤم أو التفاؤل، ولكن ما حدث هو تلقيه عرضا من المخرج مجدي أبو عميرة، كي يجسد شخصية "علوان البكري".

وقتها كان العمل مكتوبا فقط، لكن الحلفاوي اعتذر عنه، فسأله المخرج عن رأيه في المسلسل، وهل ينصحه هو كمخرج بالاعتذار أيضا، لكن الحلفاوي أخبره أن المسلسل سينجح جماهيريا.

بعدها وافق صلاح قابيل على تجسيد الشخصية، لكنه توفي قبل تقديمها، فطلب المخرج من الحلفاوي أن يحل بدلا منه، لكنه رفض، مؤكدا أنه لا يتحمل أن يراه عمرو نجل الفنان صلاح قابيل ويقول "كان هذا دور أبي".

وكشف الحلفاوي عن كون الدور وقت وفاة عبد الله غيث، لم يعرض على أحد، لأنه كان قد قارب على الانتهاء منه، واستطاع المخرج أن يتصرف فيما تبقى من مشاهد.

لينهي الحلفاوي الجدل القائم حول الأمر، والقصة المنتشرة عن المسلسل وبالتحديد دور "علوان البكري"، الذي شهد كواليس غريبة أثناء التحضير.