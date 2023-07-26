في ظهور نادر.. ميرفت أمين تحتضن وتواسي مي كساب

في ظهور نادر، أطلت النجمة المصرية ميرفت أمين بعد غياب طويل عن الأضواء، في عزاء والد مواطنتها الممثلة والمطربة مي كساب.

وظهرت النجمة الشهيرة وهي ترتدي اللون الأسود، لتدخل إلى مكان العزاء لتحتضن وتواسي كساب.

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وعلق متابعون أن ملامح ميرفت أمين لم تتغير، ما زالت تحتفظ بأناقتها ورقتها كما في السابق.

وأقيم عزاء والد مي في مسجد المشير طنطاوي بمنطقة التجمع الخامس، مساء الثلاثاء، بحضور عدد كبير من نجوم الفن، فيما كان في مقدمة استقبال العزاء الفنان أوكا زوج مي كساب.

وكانت الفنانة مي كساب، قد أعلنت في وقت مبكر من فجر الأحد، وفاة والدها في أحد المستشفيات بالقاهرة، بعد صراع مع المرض.

ونشرت كساب عبر حسابها في إنستغرام صورة كتبت وسطها: "أبي في ذمة الله وتشييع الجنازة من مسجد الشرطة بالشيخ زايد عقب صلاة الظهر مباشرة، اللهم اغفر له اللهم ارحمه".

وكانت مي كساب، أعلنت السبت الماضي نقل والدها إلى المستشفى بعد تعرّضه لوعكة صحية شديدة، حيث نشرت عبر إنستغرام صورة تجمعها به من حفل زفافها، وعلّقت: "أبويا أحلى حاجة في عمري كله. أبويا اللي علمني أكون بني آدمة أبويا مريض".