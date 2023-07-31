دخلت بحالة انهيار.. كيف تلقت شمس البارودي خبر وفاة ابنها غرقاً؟

بعدما فُجعت الأوساط المصرية بخبر وفاة الشاب عبدالله نجل الفنان المصري حسن يوسف من زوجته الفنانة المصرية شمس البارودي، غرقاً بالساحل الشمالي، كشفت عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية في مصر تفاصيل عن والدته المكلومة.

وقالت الفنانة نهال عنبر، في تصريحات تلفزيونية، إن شمس البارودي اتجهت على الفور إلى المستشفى الذي نُقل إليه ابنها عبدالله الذي فارق الحياة غرقا في إحدى قرى الساحل الشمالي.

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كما أضافت أن الباردوي دخلت بحالة انهيار وبكاء وصدمة فور سماعها وزوجها نبأ وفاة نجلهما عبدالله غرقا ليل السبت الأحد.

إنعاش دون جدوى

وتابعت أنه كانت هناك تحذيرات في الأيام القليلة الماضية من موج البحر، مضيفة: "مهما كنت سبّاحا علو المية ممكن يدخّل مية في الرئة وبيشل حركة الجسم".

وأوضحت نهال عنبر أنها عندما علمت بوفاة عبدالله حسن يوسف توجهت هي الأخرى إلى المستشفى، وكان الحديث يدور عن توقف أعضاء جسمه، وقد حاول الأطباء إنعاشه لكن دون جدوى.

نقل الجثمان إلى القاهرة

ولفتت إلى أن أسرة الفنان حسن يوسف وشمس البارودي حصلت على التصريح بدفن ابنهما، على أن تتم مراسم تشييع الجثمان وإقامة الجنازة الاثنين، في الساعة الثامنة صباحا، ليتم نقل الجثمان إلى القاهرة استعدادًا لأداء صلاة الجنازة، ثم الدفن.

وعبدالله كان يسبح في شاطئ بإحدى القرى السياحية ثم اختفى تحت الماء، إلى أن انتشِل فاقدًا للوعي، ووصل المستشفى وكانت وظائف جسمه الحيوية متوقفة، وفقًا لما أظهره الكشف الطبي الذي أكد وفاته، وفق ما نقلته وسائل إعلام محلية.

يشار إلى أن الشاب الراحل عبد الله يبلغ من العمر 35 سنة، وهو الابن الأصغر للفنانين الشهيرين.

ودرس الطيران في أوكرانيا، ثم عاد إلى بيروت وحصل على بكالوريوس إعلام من جامعة بيروت، كما أنه لم يدخل الوسط الفني أبداً.