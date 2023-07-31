شاهد.. هذه آخر صور لنجل حسن يوسف قبل وفاته غرقاً

ما زال خبر وفاة الشاب عبدالله نجل الفنان المصري حسن يوسف من زوجته الفنانة المصرية شمس البارودي، غرقاً بالساحل الشمالي، يتصدر حديث الشارع المصري.

وظهرت صور جديدة للشاب الغريق عبد الله، وهي آخر صور له قبل رحيله، وفق ما نقلته صحيفة "اليوم السابع".

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وكانت عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية في مصر الفنانة نهال عنبر، كشفت أن الأطباء حاولوا إنعاشه لكن دون جدوى.

وتبين أن الشاب وصل المستشفى وكانت وظائف جسمه الحيوية متوقفة، وفقا لما أظهره الكشف الطبي الذي أكد وفاته.

إلى ذلك، حصلت أسرة الفنان حسن يوسف وشمس البارودي على التصريح بدفن ابنهما، على أن تتم مراسم تشييع الجثمان وإقامة الجنازة الاثنين، ليتم نقل الجثمان إلى القاهرة استعدادًا لأداء صلاة الجنازة، ثم الدفن.

وعبدالله كان يسبح في شاطئ بإحدى القرى السياحية ثم اختفى تحت الماء، إلى أن انتشِل فاقدًا للوعي، ووصل المستشفى وكانت وظائف جسمه الحيوية متوقفة، وفقًا لما أظهره الكشف الطبي الذي أكد وفاته، وفق ما نقلته وسائل إعلام محلية.

الابن الأصغر للفنانين الشهيرين

يشار إلى أن الشاب الراحل عبد الله يبلغ من العمر 35 سنة، وهو الابن الأصغر للفنانين الشهيرين.

وللنجمين 4 أبناء، هم ناريمان الكبرى، ثم عمر الذي دخل مجال التمثيل والإخراج مؤخراً، ومحمود ثم عبد الله الأخير الذي يصفونه بالابن المدلل وآخر العنقود.

كما أنه درس الطيران في أوكرانيا، ثم عاد إلى بيروت وحصل على بكالوريوس إعلام من جامعة بيروت، كما أنه لم يدخل الوسط الفني أبداً.