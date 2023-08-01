"بينزل سباقات بالنيل وغرق في مترين".. حسن يوسف يبكي نجله

صدمة كبرى تعرض لها الفنان المصري حسن يوسف وزوجته شمس البارودي، بعد وفاة ابنهما الأصغر عبدالله غرقاً في منطقة الساحل الشمالي.
وقد ظهر الفنان منهاراً بجنازة نجله، فيما عرضت الإعلامية لميس الحديدي مقطع فيديو له وهو يتحدث للمحيطين به غير مصدق ما حصل.
شاهد صدمة الفنان حسن يوسف: ابني كان بيعوم في النيل وغرق في 2 متر— كلمة أخيرة مع لميس الحديدي (@KelmaAkhira) July 31, 2023
#كلمة_أخيرة pic.twitter.com/ewCqNd72TB
حيث كان يبكي ويقول: "ده بينزل سباقات في النيل.. بيعوم في النيل"، في إشارة إلى قدرة نجله الكبيرة على السباحة، مضيفاً: "غرق في مترين".
بينما حاول الجميع تهدئته والتخفيف من ألمه.
"ده سندي"
إلى ذلك أكدت الفنانة عفاف شعيب لوسائل إعلام محلية أن العائلة في حالة صعبة للغاية.
وصرحت أن الفنان حسن يوسف كان يبكي نجله في المنزل ويقول: "عبدالله مات.. ده سندي".
كما لفتت إلى أن شمس البارودي ظلت تردد قائلة: "هو اللي كان قاعد معايا.. وكان حنون عليا".
يشار إلى أن العائلة اكتفت بالعزاء الذي أقيم على المقابر بعد دفع الجثمان، ورفضت إقامة عزاء لاحق في المنزل، وهو ما شددت نقابة الممثلين على احترامه.
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