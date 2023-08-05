بالصور.. الفرق السعودية حاضرة بقوة في مهرجان جرش

لفتت الفرق السعودية أنظار عشاق ومحبي الفنون الغنائية والموسيقية وذلك خلال مشاركتها في فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون 2023 بدورته السابعة والثلاثين في المملكة الأردنية الهاشمية، الذي بدأ في الـ 26 من يوليو وينتهي اليوم.
ونظمت فرقة الأوركسترا والكورال الوطني السعودي ليلة موسيقية في بوليفارد العبدلي بالعاصمة الأردنية عمّان، ضمن فعاليات المهرجان.
وقدمت الفرقة باقة من الأغاني الوطنية، وأغاني طربية، تخللتها فقرات موسيقية فردية، سجلت حضوراً كبيراً من الجمهور الأردني، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن نايف بن بندر السديري.
الثقافة السعودية
وشاركت فرق أدائية رجالية ونسائية في الحفلة، وقدمت فنون السامري، والخطوة، والخبيتي، والينبعاوي، لتختتم الأمسية بتكريم للمشاركين السعوديين في المهرجان، تسلمه رئيس الوفد السعودي المشارك في مهرجان جرش، الرئيس التنفيذي لهيئة المسرح والفنون الأدائية سلطان البازعي.
وتأتي مشاركة المملكة في مهرجان جرش للثقافة والفنون ضمن جهود وزارة الثقافة ممثلةً في الهيئات والكيانات الثقافية، لتعزيز وتدعيم حضور الثقافة السعودية في المهرجانات والمناسبات العربية والعالمية، وتوطيد العلاقات الثقافية مع مختلف الدول، كما تعكس المشاركة حرص وزارة الثقافة على تعزيز التبادل الثقافي الدولي بوصفه أحد أهدافها الاستراتيجية التي تسعى إلى تحقيقها تحت مظلة رؤية السعودية 2030.
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