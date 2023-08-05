شيرين ترد على شائعات محاولة انتحارها.. وفيديو يطمئن

وضع القراءة
100% حجم الخط
بعد شائعات محاولة انتحارها، ردت المطربة المصرية شيرين عبد الوهاب على ما تم تداوله خلال الساعات الماضية.
فقد طمأنت في بيان مقتضب محبيها على صحتها، مؤكدة أنها تستمتع بعطلتها الصيفية محاطة بابنتيها وزوجها.
مادة اعلانية
وشددت على أنها حالياً مشغولة بالاهتمام بفنها وإعداد أغاني جديدة والتخطيط لحفلات جديدة في الفترة المقبلة.
بالتزامن، انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر فيه شيرين جالسة بصحبة حسام حبيب وابنتيها في الساحل الشمالي.
فيما أكدت ناشرة الفيديو أن الثنائي بصحة جيدة ويستمتعان بإجازتهما في الساحل الشمالي.
مادة إعلانية
اقرأ أيضاً
-
7 فوائد بفيتامين يتوافر في 10 أطعمة.. احرص على تناولهايلعب فيتامين B6، القابل للذوبان في الماء، دوراً مهماً في وظائف الجسم المختلفة، بداية من التمثيل الغذائي إلى صحة الجلد ودعم الجهاز المناعي والعصبي، ... صحة
-
فيديو.. لغز جديد بسبب ضوء قادم من الشمس بطاقة لا مثيل لهافيما اعتبره خبراء لغزاً جديداً من ألغاز الفيزياء الشمسية، أثار فيديو جديد لضوء قادم من الشمس يحمل طاقة لامثيل لها استغراب العلماء.في التفاصيل، بينت ... علم
-
إزالة الصور الشخصية السيئة.. غوغل تطلق ميزة جديدةيعتزم محرك البحث العملاق غوغل، إطلاق أدوات خصوصية جديدة تسمح للمستخدمين بمزيد من التحكم في الصور الشخصية غير المرغوب بنشرها عبر الإنترنت.وتعني تحديثات ... تكنولوجيا
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية