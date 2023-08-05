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شيرين عبد الوهاب (أرشيفية)

شيرين ترد على شائعات محاولة انتحارها.. وفيديو يطمئن

القاهرة - أحمد الريدي
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بعد شائعات محاولة انتحارها، ردت المطربة المصرية شيرين عبد الوهاب على ما تم تداوله خلال الساعات الماضية.

فقد طمأنت في بيان مقتضب محبيها على صحتها، مؤكدة أنها تستمتع بعطلتها الصيفية محاطة بابنتيها وزوجها.

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وشددت على أنها حالياً مشغولة بالاهتمام بفنها وإعداد أغاني جديدة والتخطيط لحفلات جديدة في الفترة المقبلة.

بالتزامن، انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر فيه شيرين جالسة بصحبة حسام حبيب وابنتيها في الساحل الشمالي.

فيما أكدت ناشرة الفيديو أن الثنائي بصحة جيدة ويستمتعان بإجازتهما في الساحل الشمالي.

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