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من فيلم باربي

إيرادات فيلم "باربي" تدخل نادي المليار دولار

تحتل مبيعات تذاكر "باربي" الآن المرتبة الثانية هذا العام بعد فيلم "سوبر ماريو براذرز"

العربية.نت - وكالات
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قالت شركة وارنر براذرز بيكتشرز، وهي وحدة تابعة لشركة وارنر براذرز ديسكفري، اليوم الأحد إن إيرادات فيلم "باربي" بأنحاء العالم تخطت مليار دولار منذ بدء عرضه في 21 يوليو.

وأضافت الشركة في بيان أن إيرادات الفيلم الكوميدي الخيالي بلغت 459 مليون دولار بالولايات المتحدة وكندا و572.1 مليون دولار أخرى في الخارج منذ بدء طرحه في دور العرض، بإجمالي بلغ 1.0315 مليار دولار.

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وأكدت شركة التحليلات الإعلامية كومسكور هذه الإيرادات.

وقالت وارنر براذرز إن جريتا جرويج، كاتبة ومخرجة "باربي" المرشحة لجائزة الأوسكار، أصبحت أيضا أول مخرجة أفلام تتخطى إيرادات أحد أعمالها عتبة المليار دولار.

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كانت هذه هي عطلة نهاية الأسبوع الثالثة في دور العرض لفيلم "باربي". وذكرت كومسكور أن الفيلم حقق إيرادات بلغت 127 مليون دولار بأنحاء العالم في أيام الجمعة والسبت والأحد منها 53 مليون دولار من الإيرادات المحلية و74 مليون دولار أخرى في الخارج.

وتحتل مبيعات تذاكر "باربي" الآن المرتبة الثانية هذا العام بعد فيلم "سوبر ماريو براذرز" الذي كان أول عرض له في أبريل وحقق 1.357 مليار دولار إجمالا في شباك التذاكر.

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