أكثر من أصدقاء؟.. رحلة سرية بين شاكيرا وهاميلتون

"أكثر من مجرد أصدقاء"، هكذا جاءت التعليقات على صور عادت وانتشرت مؤخراً للمغنية الكولومبية شاكيرا والسائق البريطاني لويس هاميلتون.

فقد تداولت أخبار عبر مواقع التواصل الاجتماعي تلمح إلى وجود ما هو أكبر من الصداقة بين الاثنين، وذلك بعد أن رصدتهم الكاميرات مرارا مؤخراً في عدد من الاحتفاليات هذا العام.

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"رحلة سرية"

إلا أن الخبر كشفه أحد المطلعين جيدا على الأمر والمقربين من شاكيرا، حيث أكد أن الاثنين "ليسا أكثر من مجرد صديقين"، وذلك بعد رحلة "سرية" إلى إيبيزا، وفقا لصحيفة "ديلي ميل".

وصرح المصدر المقرب من المغنية الكولومبية، أن "شاكيرا وهاميلتون صديقان منذ فترة طويلة"، لافتاً إلى أن "الناس لا يعرفون عدد أصدقاء شاكيرا وكم منهم مشهور، مؤكداً: "سوف يُفاجأون".

جاء ذلك بعدما شوهدت شاكيرا البالغة من العمر 46 عاما، ولويس هاميلتون 38 عاما، على متن يخت الشهر الماضي، ثم ظهروا ثانية في سباق الجائزة الكبرى البريطاني، بعد ذلك في ملهى ليلي.

ومنذ فترة والشائعات الرومانسية تطارد شاكيرا، حيث تم ربط اسمها بالممثل الأميركي توم كروز ولاعب كرة السلة الأميركي جيمي باتلر.