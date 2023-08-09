صورة تورط صابر الرباعي بدمشق.. والفنان: لا للاصطياد بالمياه العكرة
غدا الفنان التونسي صابر الرباعي حديث مواقع التواصل الاجتماعي ليس فقط لأنه أحيا حفلاً في سوريا بعد سنوات طويلة من الغياب، بل بسبب "التشكيك بوطنيته".
فقد أثار صاحب "أتحدى العالم" جدلا كبيرا في سوريا لإحيائه حفلا فنيا في مهرجان ليالي دمشق، بعدما اعتبره المنتقدون أنه "مطبع" مع إسرائيل وتداولوا صورة له مع ضابط إسرائيلي تعود لعام 2016.
داعم للقضية الفلسطينية
إلا أن الفنان التونسي لم يلتزم الصمت، بل رد على المنتقدين بأنه يدعم القضية الفلسطينية، وأن الصورة تم التقاطها مع منسق عبور فلسطيني عرف عن نفسه باللغة العربية، مضيفاً أن أطرافا استخدمت تلك الصورة لمصالحها.
كما عقد مؤتمراً صحافياً عبّر فيه عن سعادته لوجوده في دمشق بعدالغياب، مؤكداً أنه يجدد العهد مع الجماهير السورية وقد أصرّ على التواجد مذلّلا كل العقبات لملاقاة الجمهور السوري الحبيب، وفق كلامه.
ليلة مهرجان ليالي قلعة دمشق ♥️🙌🏻— صابر الرباعي (@rebaisaber) August 8, 2023
#صابر_الرباعي#SaberRebai#صابرxسوريا pic.twitter.com/NcoDVAWM5L
وعند سؤاله عن إعادة نشر الصورة مع الضابط الإسرائيلي، ردّ بوضوح، قائلاً: "نحبّ أن نبني لليوم وغداً ولا يجب الاصطياد في المياه العكرة، وأرفض التشكيك في الوطنية".
وأضاف: "سبق أن أوضحت ملابسات ما جرى... في المواضيع التي تمسّ عمق قضيتنا الأولى والمركزية فلسطين، يتعمّدون استعمال الفنانين لأنّهم مؤثّرون".
بحضور آلاف
يشار إلى أن سهرة صابر الرباعي، كانت أقيمت الأحد الماضي، في ساحة القلعة التاريخية بحضور آلاف.
صابر الرباعي:— موسى العمر (@MousaAlomar) August 23, 2016
لم أكن أعلم أن الذي تصور معي ضابط إسرائيلي!إيه واضح جداً أنو من قوات اليونيفيل😂.. أنا صدقتك شوف الشباب pic.twitter.com/2hIckBYqPn
وقد ردد المتواجدون وراءه باقة من أجمل أغانيه.
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