"بيت الروبي".. كريم عبد العزيز يحقق أعلى إيراد في تاريخ السينما المصرية

تاريخ جديد يكتبه الفنان المصري كريم عبد العزيز على صعيد إيرادات السينما المصرية عبر تاريخها، بعدما نجح في تصدر المشهد من جديد بفيلمه الأخير "بيت الروبي".

الفيلم الذي يشارك في بطولته إلى جواره كريم محمود عبد العزيز واللبنانية نور وتارا عماد، وهو من إخراج بيتر ميمي، وانطلق عرضه في دور العرض في موسم عيد الفطر السينمائي الماضي.

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واستطاع أن يحقق نجاحات كبرى آخرها تصدره لقائمة أعلى الإيرادات في تاريخ السينما المصرية، بعد أن وصل لإيرادات بلغت 119 مليونا و 800 ألف جنيه مصري.

وهي الإيرادات التي جعلته يتجاوز فيلم "كيرة والجن" الذي يشارك في بطولته أيضا كريم عبد العزيز وأحمد عز، واستطاع أن يظل في صدارة الإيرادات لأشهر.

مخرج الفيلم بيتر ميمي أعلن عبر حسابه على "فيسبوك" عن الخبر، وما استطاع فيلمه أن يحققه، بعدما أصبح صاحب الإيرادات الأعلى في التاريخ.

وهو ما تفاعل معه الفنان كريم عبد العزيز، الذي أعاد نشر ما كتبه بيتر ميمي وعلق عليه قائلا "ألف حمد وشكر"، وتلقى بطل العمل التهنئة على هذا الإنجاز.

فيلم "بيت الروبي" مازال يمتلك فرصة توسيع الفارق، في ظل استمرار عرضه بدور العرض وعدم رفعه منها حتى الآن، رغم وجود أكثر من فيلم جديد تم عرضه خلال الأسابيع الماضية.