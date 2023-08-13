بعد شائعة انتحارها.. ما الذي جمع شيرين وياسمين عبد العزيز؟
مقاطع الفيديو تسببت في تفاعل الجمهور بشدة من خلال التعليقات، في ظل افتقاد الجمهور لشيرين عبد الوهاب خلال الأسابيع الماضية
لم تقف المطربة المصرية شيرين عبد الوهاب عند الأخبار التي تحدثت عن حالتها الصحية، ومحاولتها إيذاء نفسها والانتحار كما ذكر البعض.
حيث تقضي إجازتها في منطقة الساحل الشمالي بصحبة زوجها المطرب حسام حبيب وابنتيها، كما تحرص على الالتقاء بزملائها خلال الإجازة.
وفي ظهور جديد تواجدت شيرين عبد الوهاب إلى جوار ياسمين عبد العزيز، وهو ما ظهر في مقاطع الفيديو التي نشرتها ياسمين عبد العزيز عبر حسابها الرسمي على "انستجرام".
الثنائي قدمتا معا العديد من المقاطع الكوميدية، التي اعتمدت على تغيير ملامح الوجه عبر المؤثرات الخارجية، مع تعليقهن على ما يحدث لوجههن.
وفي إحدى المقاطع ظهرت شيرين عبد الوهاب بفم كبير للغاية، وهو ما جعلها تعلق قائلة "إيه البوق ده يا ياسمين.. هرجع أغني ازاي للناس ؟".
وحينما أجابتها ياسمين عبد العزيز بأنها ستغني عبر هذا الفم، علقت قائلة "ده أنا كده هاكلهم"، وهو ما تسبب في ضحك الثنائي بشدة بسبب تعليق شيرين.
وفي فيديو آخر ظهر وجه شيرين وهو يقوم بحركات لا إرادية، الأمر الذي تفاعلت معه شيرين بالضحك والصراخ، في ظل عدم قدرتها على السيطرة على الأمر.
مقاطع الفيديو تسببت في تفاعل الجمهور بشدة من خلال التعليقات، في ظل افتقاد الجمهور لشيرين عبد الوهاب خلال الأسابيع الماضية.
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