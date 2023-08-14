الفنان المصري أحمد العوضي ينقذ 4 أشخاص من الغرق

تمكن الفنان المصري أحمد العوضي من المشاركة في عملية إنقاذ شابين وفتاتين من الغرق في شاطئ لورس بيتش داخل قرية مراسي في الساحل الشمالي، بعد تعرضهم لسحب البحر عقب أن تجاوزوا خط الأمان.
ونقلت صحف محلية عن مصادر في القرية السياحية التي شهدت الحادث أن شابين وفتاتين تجاوزوا خط الأمان المرسوم في البحر.
وقالت المصادر إن أحمد العوضي كان يجلس على الشاطئ إلى جوار زوجته الممثلة ياسمين عبدالعزيز عندما استغاث أحد الشباب لإنقاذهم، فتحرّك سريعاً وبدأ في مساعدتهم.
وأنقذ العوضي أحد الشبان، وسارع لإنقاذ الباقين بمشاركة حراس الشاطئ.
ولاقى فعل العوضي استحسان وإعجاب المصطافين على الشاطئ. وعبّرت أسر الشباب عن شكرهم للعوضي.
ويقضي أحمد العوضي عطلته الصيفية رفقة ياسمين عبدالعزيز في الساحل الشمالي، بعد نجاح مسلسلهما الرمضاني "ضرب نار".
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