"لازم عيلته تفرج عنه".. فنانة تثير أزمة حول عادل إمام

تسببت الفنانة اللبنانية مادلين طبر في أزمة كبرى، حينما أدلت بتصريحات حول الفنان المصري عادل إمام، وغيابه عن حضور تكريمه بمهرجان المسرح القومي.

إذ طالبت عائلته بالإفراج عن الزعيم كي يحضر ويتواجد ويطمئن الجميع عليه، متسائلة عما إذا كان التصرف الأمثل هو اقتحام منزله من أجل الاطمئنان عليه.

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كما وجهت مادلين طبر التحية إلى الفنانين الذين اقتحموا منزل عادل إمام، واحتفلوا بعيد ميلاده واطمئنوا على صحته، وهو ما جرى قبل أشهر، مشيرة إلى كونها حاولت الاتصال برامي إمام لكنه لم يجب على اتصالها.

تلك التصريحات تسببت في موجة غضب كبرى، بعدما هاجمت الإعلامية بسمة وهبة الممثلة اللبنانية، وأكدت أن حديثها يشكل دعوة غير قانونية لاقتحام منزل عادل إمام، وهو ما يدفعها لتقديم بلاغ إلى السلطات ضد مادلين طبر بسبب ما ذكرته.

وانتقدت بسمة وهبة حديث مادلين طبر عن عائلة عادل إمام، وما الذي يدفعها للحديث عن كون عادل إمام مختطف أو مقيد من قبل عائلته كي تفرج عنه.

وفيما يخص حديثها عن تواصلها مع رامي إمام، أكدت الإعلامية المصرية لمادلين طبر أن رامي إمام ليس صديقها كي يجب على اتصالها، ولا يجوز لها الحديث عنه هكذا.

تلك الأزمة تسببت في تدخل نقيب الممثلين أشرف زكي، الذي حرص في البداية على طمأنة الجميع على صحة عادل إمام، مؤكدا أنه اتصل به قبل أيام قليلة.

وخلال الاتصال قال أشرف زكي لعادل إمام "واحشني جدا"، فما كان من الزعيم إلا أن رد قائلا "لما أنا واحشك ما تيجي.. أنا كل يوم قاعد والناس كلهم عندي".

وأوضح نقيب الممثلين أن عادل إمام اطمأن على عائلة أشرف زكي بالأسماء، وهو ما يؤكد أنه في حالة صحية جيدة للغاية، عكس ما يتردد عنه.

نقيب الممثلين أكد على أنه سيراجع مادلين طبر فيما قالته، معتبرا أن تصريحاتها خطيرة للغاية والمفردات التي استخدمتها لا يجوز استعمالها.