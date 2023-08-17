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هاني شاكر
هاني شاكر

بسبب الجنسية.. تغريم فنان مصري بتهمة سب وقذف هاني شاكر

دبي - العربية.نت
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قررت محكمة مصرية تأييد الحكم الصادر بتغريم الفنان المصري عباس أبو الحسن مبلغ 20 ألف جنيه، بتهمة سب وقذف المطرب هاني شاكر عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

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تأييد الحكم

فقد قررت محكمة جنح القاهرة الاقتصادية، أمس تغريم الفنان عباس أبو الحسن 20 ألف جنيه في اتهامه بسب وقذف الفنان هاني شاكر نقيب الموسيقيين السابق، من خلال صفحته على فيسبوك.

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وكانت النيابة العامة قد قدمت المتهم للمحاكمة ووجهت إليه تهمة القذف علانية للفنان هاني شاكر من خلال صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، وأيضا قيامه علانية بسب المجني عليه بعبارات تضمنت ألفاظا خادشة للشرف والاعتبار.

هاني شاكر يرد

وأكدت المحكمة فى حيثيات الحكم بأنه قد استقر فى عقيدتها ووجدانها ثبوت ارتكاب المتهم بتلك الواقعة الذى قضت معه المحكمة بعقاب المتهم وفقا لنصوص لقانون.

الفنان عباس أبو الحسن
الفنان عباس أبو الحسن

وقال هاني شاكر في بيان صحافي، إن الغرض من الدعوى ليس التعويض في حد ذاته، لأنه قرر أن يتبرع بما قد يحكم به القضاء إلى إحدى الجهات الخيرية، وإنما الهدف هو إيقاف استغلال صفحات التواصل الاجتماعي.

جنسية الكاريبي

يشار إلى أن الأزمة بدأت بعد مهاجمة عباس أبو الحسن لأمير الغناء العربي بعد حصوله على جنسية وجواز سفر دول الكاريبي عن طريق الاستثمار في أحد المنتجعات السياحية بدولة دومينيكا.

فقد كتب على فيسبوك منشورا مسيئا لهاني شاكر، تضمن "سبا وقذفا وتجريدا من الوطنية".

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