في غياب أبنائه.. صورة عائلية من احتفال تامر حسني بعيد ميلاده

نشر حسام حسني، صورة من احتفال شقيقه المطرب المصري تامر حسني بعيد ميلاده الـ46.

في غياب أبنائه

ونشر حسام، صورة عائلية بصحبة شقيقه "تامر"، عبر حسابه على إنستغرام، وعلق: "كل سنة وأنت طيب يا أبو آدم، وعقبال مليون سنة صحة وسعادة ونجاح وربنا يحققلك كل اللي في نفسك ويباركلك في أولادك ويباركلي فيك يا أبو قلب طيب".

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فيما لم تظهر في الصورة العائلية للاحتفال بعيد ميلاد تامر حسني أي من أبنائه الثلاثة تاليا وأمايا وآدم.

انفصال تامر عن بسمة بوسيل

وفي 27 أبريل الماضي، أعلن كل من تامر حسني وزوجته المغربية بسمة بوسيل الطلاق رسمياً، وذلك بعد أشهر طويلة من الشائعات التي تناولت انفصالهما.

يذكر أن شائعات الانفصال تلاحق الفنان تامر حسني وزوجته بسمة منذ فترة طويلة، خصوصاً بعد أن قامت الأخيرة في نوفمبر/ تشرين الثاني 2020 بمفاجأة جمهورها بإعلان نبأ انفصالهما عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام"، قبل أن يعودا لبعضهما مرة أخرى بعد توسط العديد من الأقارب، والأصدقاء، والفنانين.

قصة حب

يشار إلى أن قصة حب بسمة وتامر حسني بدأت بعد انتهاء مشاركتها في الموسم السادس من برنامج ستار أكاديمي، عام 2012.

وبعد الزواج قرر تامر إبعاد بسمة عن الوسط الفني، وهو ما وافقت عليه وركزت على عائلتها وعملها الخاص في تصميم الأزياء.