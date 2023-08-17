هددها بكشف أشياء فاضحة.. زوج بريتني سبيرز يبتزها؟

عادت المشاكل ثانية لتطرق باب المغنية الأميركية الشهيرة بريتني سبيرز.

فبعد 14 شهراً فقط على زواجها، من سام أصغري، البالغ من العمر 29 عاماً، دبت المشاكل والخيانات ووقع الطلاق.

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فيما أفادت بعض المصادر بأن أصغري بدأ بابتزاز سبيرز البالغة من العمر 41 عاماً، مهددا بفضح معلومات محرجة وخاصة عنها في حال لم يحصل على تعويضات أكبر مما اتفقا عليه سابقاً.

لكن مصدرًا مقربًا من سبيرز نفى تلك الإشاعة جملة وتفصيلاً، وأكد أن محامي المغنية لن يسمح أبدًا لأي شخص بابتزازها، بحسب ما نقلت "ديلي ميل".

التقته في فيديو كليب

وكان شخص مطلع على الوضوع أكد بوقت متأخر أمس الأربعاء، أن أصغري قدم دعوى طلاق من النجمة الأميركية.

وكانت سبيرز تزوجت من الشاب الإيراني الأصل في منزلها في ثاوزند أوكس بولاية كاليفورنيا يوم 9 يونيو 2022 أمام ضيوف من بينهم سيلينا غوميز ودرو باريمور وباريس هيلتون ومادونا، في حفل زفاف اعتبر حينها علامة فارقة في حياتها الجديدة بعد أشهر من رفع وصاية المحكمة التي سيطرت على حياتها لأكثر من 13 عامًا.

والتقت نجمة البوب لأول مرة بعارض الأزياء والممثل، عندما ظهر في مقطع الفيديو الخاص بها لأغنية "سلمبر بارتي" عام 2016.

ثم أعلن الاثنان خطوبتهما في سبتمبر من عام 2021 حين أصبح من الواضح أنها ستحرر من الوصاية - التي انتهت في نوفمبر.