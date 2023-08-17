بعض أحداثه حقيقية.. "سفاح الجيزة" مسلسل مشوق هذه قصته

قصة بوليسية مشوقة يتناولها مسلسل "سفاح الجيزة"، حيث يطارد الأمن الجنائي واحداً من أخطر المجرمين.

والمسلسل، الذي يقوم ببطولته أحمد فهمي ويعرض عبر منصة "شاهد" بدءاً من 25 أغسطس الحالي، مقتبس في بعض جوانبه من أحداث حقيقية وقعت بالفعل.

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جذبه منذ الوهلة الأولى

كما تكشف أحداث المسلسل تعرض المجرم "جابر"، الذي يؤدي دوره أحمد فهمي، لمواقف معينة في طفولته أثرت في نشأته النفسية، وهو ما كان أحد الأسباب فيما أصبح عليه.

وأكد فهمي أن العمل جذبه منذ الوهلة الأولى بسبب الشخصية المركبة للسفاح، فضلاً عن كون المسلسل ضخم ويجمع بين الكوميديا والتراجيديا.

تحضير عامين

كذلك لفت إلى أن التحضير للمسلسل استغرق عامين رغم أنه مكون من 8 حلقات فقط، لكن تم التحضير له بشكل خاص مع دراسة الجوانب النفسية والسلوكية للسفاح وتقديم مبررات درامية لما يقوم به.

وإلى جوار فهمي، تتواجد ركين سعد، التي تقدم شخصية "زينة"، وهي فتاة موهوبة تحمل حلماً كبيراً، وتتمرد على الواقع من أجل الوصول إلى حلمها، غير أن الظروف تعاندها فيتحول الحلم إلى كابوس.

كما يشارك باسم سمرة في بطولة المسلسل من خلال تقديم شخصية "المحقق حازم"، الذي يحاول جمع الخيوط والأدلة، وهو دور جديد على الفنان الذي يتعاون بهذا العمل مع المخرج هادي الباجوري.

يشار إلى أن تحضيرات المسلسل شهدت تدريب أحمد فهمي على يد الشيف منى البنا ليظهر محترفاً في مشاهد تجهيز وإعداد الطعام. كما ظل المخرج هادي الباجوري يبحث لمدة شهرين عن طفل يقوم بدور السفاح وهو صغير.