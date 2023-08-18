حقق 22 دولارا بيوم.. سحب فيلم "مطرح مطروح" من دور العرض

قرر الموزع السينمائي محمود الدفراوي، سحب فيلم "مطرح مطروح" بعد شهر واحد من طرحه في دور العرض المصرية وذلك بسبب ضعف إيراداته.
فقد حقق الفيلم في 24 ساعة إيرادات بلغت 739 جنيها، حوالي 22 دولارا فقط، وبلغت إيراداته في الأسبوع الرابع لعرضه 16.179 جنيها أما عن إجمالي الإيرادات خلال مدة طرحه في السينمات فبلغت 2.618.424 فقط.
فيلم "مطرح مطروح" من تأليف محمد عز، وإخراج وائل إحسان، وبطولة محمود حميدة، وكريم عفيفي، وشيماء سيف، وليلى زاهر، ومحمد السعدني، وسكوت أدكنز.
وتدور قصة الفيلم بأربعينيات القرن الماضي، في الوقت الذي تقرر فيه أسرة متوسطة قضاء فترة الصيف في منطقة ساحلية وبالتحديد مرسى مطروح، وذلك بالتزامن مع فترة اندلاع الحرب العالمية الثانية.
على صعيد آخر، تصدر فيلم "مرعي البريمو" الإيرادات هذا الأسبوع وحصل في الأسبوع الثاني للعرض على 4.501.452، أما عن إجمالي إيراداته فبلغت 12.627.032 جنيها.
أما فيلم "بيت الروبي" فحقق في أسبوعه الثامن إيرادات بلغت 3.295.969 وإجمالي إيرادات بلغت 122.714.290.
كما حقق فيلم "ع الزيرو" في ثاني أسبوع لعرضه إيرادات بلغت 3.700.902 ليكون إجمالي إيرادات الفيلم منذ طرحه 9.568.665.
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