زوجة سعد الصغير تفضحه: صورني في غرفة النوم

اتهمت هدير محمد زوجها الفنان الشعبي المصري سعد الصغير بتصويرها في غرفة نومها دون علمها، مشيرة إلى أنها قدَّمت بلاغًا ضده لدى قسم شرطة الهرم.

في التفاصيل، توجهت هدير لقسم شرطة الهرم وطلبت لقاء رئيس المباحث من أجل تقديم بلاغ ضد الصغير، حيث أجهشت بالبكاء أثناء حديثها عن تفاصيل الواقعة.

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كما أشارت هدير إلى أن الصغير عمل على تثبيت كاميرات في مسكن الزوجية وسيارتها الخاصة من أجل مراقبتها، وقالت: "جوزي سعد الصغير مركب ليا كاميرات في غرفة النوم، وأماكن داخل الشقة، وانا حابة اقدم بلاغا ضده وعايزة حقي بالقانون".

إحالة إلى النيابة.. وإخلاء سبيل

وأشرفت الجهات الأمنية على التحقق من مقاطع الفيديو التي قدمتها هدير للقسم، ليتبين أنه جرى تصويرها فعلا دون علمها.

وتم إحالة سعد الصغير إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وسماع أقواله حول الواقعة، لتقرر جهات التحقيق، الخميس، إخلاء سبيل المطرب المصري بحسب ما نقلته مواقع محلية.

يُشار إلى أنها ليست المرة الأولى التي يواجه فيها الصغير مثل هذه الأزمة، إذ سبق أن اتهمته زوجته الثانية الراقصة برلنتي عامر بمراقبة هاتفها المحمول، وقدمت ضده شكوى في مباحث الإنترنت.