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عادل إمام
عادل إمام

"من المستحيل أن يؤذيه أولاده".. إعلامي شهير يتدخل في أزمة عادل إمام

محمود سعد علّق غاضباً على كلام مادلين طبر عن الزعيم وعن غيابه خلال الفترة الأخيرة ومطالبتها أسرته بـ"الإفراج عنه"

القاهرة - أحمد الريدي
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دخل الإعلامي المصري محمود سعد على خط الأزمة المتعلقة بالفنان المصري عادل إمام وحديث الفنانة مادلين طبر عنه وعن غيابه خلال الفترة الأخيرة مطالبة أسرته بـ"الإفراج عنه".

وعبر برنامجه الذي يعرض على "يوتيوب"، تحدث محمود سعد عن عادل إمام، كاشفاً عن اتصال جرى بينهما قبل نحو شهر، وظهر فيه صوت الزعيم بشكل طبيعي كالمعتاد، بحسب سعد. وخلال المحادثة اتفق الثنائي على أن يذهب محمود سعد من أجل زيارة عادل إمام.

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هذا الأمر دفع سعد لمطالبة "كل من لا يعرف شيء عن عادل إمام ألا يتحدث عنه وأن يظل صامتاً".

واستنكر حديث مادلين طبر عن عادل إمام وكأن عائلته تحتجزه، أو أنه طفل مسلوب الإرادة ويتلقى التعليمات من قبل عائلته، وهو أمر لا يليق به.

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حمود سعد تحدث عن علاقته بعادل إمام منذ نهاية ثمانينات القرن الماضي، والدور الذي تلعبه زوجته هالة الشلقاني في منزل الزعيم، والفضل الكبير الذي يعود إليها فيما وصل إليه منزل عادل إمام، بحسب سعد.

كما تطرق سعد إلى المواقف التي جمعته بالزعيم ورؤيته لمنازله المختلفة، وكيف يتعامل عادل إمام مع أبنائه الثلاثة وعائلته، وحرصه على ترابطهم، وكذلك ما يحدث بينه وبين أشقائه.

ووجه محمود سعد تحذيره إلى البعض، "كي لا يقتربوا من أسرة مترابطة مثل أسرة عادل إمام"، مؤكداً أن أبناءه رامي ومحمد وسارة، من المستحيل أن يتسببوا في أذيته لأنهم يحبونه.

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