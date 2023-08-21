"هو أنا خطر على بابا؟".. فنانة مصرية تعاتب نجل عادل إمام

يبدو أن الكلمات التي أطلقتها الفنانة مادلين طبر بحق الزعيم عادل إمام، ومطالبتها لعائلته بالإفراج عنه من أجل حضور تكريمه الذي أقيم مؤخرا، شجعت البعض على إطلاق تصريحات مماثلة.

حيث وجهت الفنانة المصرية عفاف مصطفى رسالة عتاب إلى المخرج رامي إمام نجل عادل إمام، لتبدأ رسالتها إليه قائلة "زعلانة من رامي إمام.. بعتاله الرسالة الأخيرة دي على الواتساب ضمن العديد قبل كده".

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وأفصحت عفاف مصطفى عن مضمون رسالتها، التي أكدت فيها للمخرج المصري أنها خامس رسالة تقوم بإرسالها إليه خلال عام كامل، وتمنت منه أن يقرأها والده عادل إمام.

وكشفت عفاف مصطفى عن رغبتها في رؤية الزعيم وجها لوجه، خاصة أنها تعرف أنها الوحيدة القادرة على إضحاكه، مشيرة إلى أن هذا الأمر أخبرها به عادل إمام بنفسه.

كما أكدت على أنها حينما تتواصل معه تليفونيا كان يضحك كثيرا، ويكون سعيدا لمجرد سماع صوتها، لتوجه بعدها حديثها إلى الابن قائلة "دلوقتي حضرتك يا أستاذ رامي الوحيد اللي تقدر تحسم طلبي المتكرر".

غير أنها وجهت إلى المخرج المصري سؤالا مفاجئا قالت فيه "هو أنا خطر على بابا ولا حاجه؟"، مشيرة إلى كونها في حال نشرت كافة رسائلها التي أرسلتها إليه، سيوافق على طلبها بعد أن يرى بنفسه تضامن الجمهور معها.

وناشدت رامي إمام قائلة "ممكن تسمحلي وانت من بيت كريم بزيارته وتبلغه قبلها ولو عندكم تحفظات أو ظروفه لا تسمح أنا مش هزعل.. بس للعلم دائما اسمع زملاء بيقولوا زورنا عادل إمام في البيت".

لتفجر مفاجأة تتمثل في كونها تمتلك عنوان عادل إمام، ويمكنها القيام بما اسمته "هجوما مشروعا"، لكنها أكبر من ذلك، كما أنها لا تأمن ردة فعل العائلة في هذا الموقف.

"الناس بتزوره اشمعنى أنا يعني؟"، هكذا اختتمت رسالتها، مؤكدة أن طلبها الوحيد هو رؤيته وجها لوجه والاطمئنان عليه، لترى السعادة في وجهه، مثلما تفرغ هو طيلة عمره لإسعاد الجميع.