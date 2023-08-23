بعد حفل لبنان.. هكذا دعمت شريهان الفنان عمرو دياب

دعمت الفنانة شريهان المطرب عمرو دياب، بعدما أحيا حفلًا غنائيًا في لبنان، حضره عدد كبير من الجمهور، وشهد الحفل عددًا من اللقطات البارزة.

وشاركت شريهان متابعيها عبر ستوري حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام" بفيديو من حفل عمرو دياب، الذي أحياه في لبنان، وعلقت عليها قائلةً: "بسم الله ما شاء الله.. احفظه يا رب".

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يذكر أن حفل عمرو دياب جاء بعد غياب طويل دام لمدة 12 عامًا للفنان الكبير، وجاء هذا الحفل بعد استعدادات أمنية مشددة لضمان أمان الحضور وسلامة الحفل، وتم تأمين كافة الشوارع المحيطة بمكان الحفل، مما أدى إلى إغلاق أهم شوارع بيروت.

وشهد مسرح الحفل، توافد آلاف الجماهير قبل بدء العرض، حيث امتلأت المدرجات بالمحبين والمعجبين بعمرو دياب، وارتدى الجمهور الملابس البيضاء وأشعلوا أجواء الحفل بالفرح والسعادة، وبدأ عمرو دياب الحفل بأغنيته الشهيرة "يا أنا يا لأ"، وتفاعل الجمهور معه بشكل ملحوظ منذ اللحظات الأولى.

يذكر أن هناك مشكلة مادية بين الهضبة وأرملة المنتج الراحل جان صليبا لم تحل بعد، وتعود تفاصيلها باختصار إلى حوالي قبل 10 سنوات كان من المقرر حينها أن يحيي عمرو دياب حفلة في لبنان اعتذر عنها لاحقًا ليوقع المنتج الذي قضى بفيروس كورونا بخسائر مادية كبيرة.