مطربان مصريان يمزحان بشأن حفل "ليلة الدموع"

حفل من نوع خاص يشهده مسرح "بنش مارك" في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية مساء الخميس، يحمل اسم "ليلة الدموع"، ويشارك فيه 7 مطربين.

حيث يشهد الحفل تواجد 6 مطربين مصريين هم أحمد سعد وتامر عاشور وحمادة هلال وهيثم شاكر وطارق الشيخ ومسلم بالإضافة للمطرب اللبناني آدم.

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الحفل يحمل اسم "ليلة الدموع"، وتم الإعلان عن نفاد التذاكر الخاصة به فور طرحها للجمهور، كما ينقل عبر شاشة "MBC مصر" في العاشرة من مساء الخميس.

لكن تفاعل المطربين مع الاسم الخاص بالحفل كان طريفا، حيث نشر المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية الملصق الخاص بالحفل، وتفاعل الثنائي أحمد سعد وتامر عاشور مع الأمر.

بعد أن استبدل أحمد سعد كلمات أغنيته الشهيرة "الناس الحلوة"، ووضع كلمات مازحة من أجل الحفل الجديد، قال فيها "ايه اليوم الغم دا .. وايه الناس الحزينة دي"، وبعدها علق قائلا "ادعولنا إن شاء الله نقدر ننكد عليكوا وتروحوا زعلانين.. يوم 24 أغسطس على مسرح بنش مارك".

تلك الكلمات التي تفاعل معها مازحا تامر عاشور، الذي يشارك في إحياء الحفل، حيث علق قائلا "يارب يا أحمد.. أنا خايف قوي يتبسطوا".

بعدها وجه المستشار تركي آل الشيخ رسالة إلى المطربين المشاركين في الحفل قائلا "ملوك العكننة.. لا أوصيكم.. عايزكم تقضوا على الجمهور.. يوم الخميس على MBC مصر الساعة 10 مساء".

يأتي تفاعل الجمهور مع الحفل والاسم الخاص به، بسبب نوعية الأغاني التي يقدمها المطربين المشاركين في الحفل، وسيطرة الأغاني ذات الطابع الحزين على البعض.